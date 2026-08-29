Embajador de EE.UU. tras extradición de ‘El Turko’ y ‘El Gocho’: “Estamos recuperando la seguridad de nuestro hemisferio”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, celebró este viernes la extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua, acusados de participar en crímenes cometidos en el país, entre ellos el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Según el diplomático, la extradición de los dos implicados demuestra lo que pueden lograr los países cuando trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional. Judd enmarcó el resultado dentro de la iniciativa Shield of the Americas, que, según explicó, impulsa precisamente este tipo de cooperación entre países de la región.

“La extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua acusados de terribles crímenes en Chile demuestra lo que podemos lograr cuando nuestros países trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional“, aseveró Judd.

El embajador agradeció a Chile, Colombia y a las distintas agencias de seguridad de ambos países por hacer posible la extradición, en el marco de la investigación por el Caso Ojeda, que esta semana derivó en la formalización y prisión preventiva de Rafael Enrique Gámez Salas, conocido como “El Turko”, y de Luis Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”.

La extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua acusados de terribles crímenes en Chile demuestra lo que podemos lograr cuando nuestros países trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional.

Este es precisamente el tipo de… https://t.co/jjT7vXmfaM — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) August 29, 2026

“El Turko” es señalado como líder del Tren de Aragua en Chile

De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Sur, “El Turko” es señalado como el líder del Tren de Aragua en Chile y habría estado a cargo de la parte operativa del secuestro y homicidio de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Mientras que “El Gocho” fue uno de los involucrados que abandonó el país tras el crimen, por instrucción de la cúpula de la organización.

Judd atribuyó además el resultado al liderazgo del presidente Donald Trump, y afirmó que, bajo esa conducción, se está recuperando la seguridad del hemisferio.