Fortale-Senos Chile ganó final en el Festival Internacional de Bote Dragón 2026 en Francia

La agrupación Fortale-Senos Chile ganó su final en el Festival Internacional de Bote Dragón que se celebra en Francia.

Fortale-Senos Chile es el primer equipo formado en el país y es parte del Movimiento de Dragonas Rosas de Chile, que reúne a mujeres que tienen cáncer o han superado la enfermedad.

La competencia se desarrolla en Aix-les-Bains, en el país franco, hasta donde llegaron 32 representantes de Fortale-Senos Chile para participar en la prueba de canotaje en Bote Dragón, que es un deporte acuático en equipo donde entre 10 y 20 dragonas sincronizan sus paladas al ritmo de un tambor.

Las mujeres, entre las que se encuentran miembros de la Universidad de Chile, se prepararon por cerca de dos años para esta instancia.

Entre sus integrantes de la comunidad universitaria y egresadas de la casa de estudios están Daniela Cerda, subdirectora de Innovación y Calidad Académica de la Facultad de Economía y Negocios; Carolina Meza, jefa de compras y presupuesto de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información; Marta Sepúlveda, integrante del Coro Sinfónico Universidad de Chile y exestudiante de la Facultad de Derecho; y Loreto Muñoz, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

En la prueba de esta jornada, Fortale-Senos Chile logró el primer lugar con un tiempo de 1:03:53.

Superaron a los equipos de Estados Unidos, Singapur y Canadá.