Detienen a sujeto de 18 años involucrado en robo de auto en Vitacura: Vehículo fue recuperado en Lo Prado

Carabineros detuvo a un sujeto que participó en el robo de un vehículo en Vitacura.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes en avenida Luis Pasteur, donde un padre y su hijo de 13 años se encontraban al interior de su auto estacionado en un strip center.

En ese momento, ambos fueron “intimidados violentamente por un grupo de tres sujetos premunidos con armas de fuego”, señaló el teniente Fabián Lagos.

Según información policial, el menor de edad logró salir del auto por sus propios medios antes de que los antisociales escaparan en el mismo vehículo.

Tras diligencias investigativas, horas más tarde el auto fue encontrado en Lo Prado, donde se logró arrestar a uno de los implicados en el robo, quien portaba un armamento tipo pistola.

De acuerdo a la institución, el imputado de 18 años mantiene antecedentes penales por receptación, robo con violencia y robo con sorpresa. Además, tenía una orden de detención vigente por robo con intimidación del 5 de agosto.

El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía respectivo.

Se continúan realizando diligencias para dar con el paradero del resto de implicados en el robo.