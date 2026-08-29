Embajador de Chile en Israel tras cuestionar cifras de la Comunidad Palestina: “Lamento haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos”

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, emitió este sábado una declaración en la que lamentó haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos hacia la comunidad palestina, en referencia a una entrevista que sostuvo con David Harris, exdirector ejecutivo del Comité Judío Americano.

El diplomático afirmó que nunca fue su intención, ni se puede desprender de sus palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la comunidad palestina.

“Lamento haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina. Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la Comunidad Palestina”, aseveró.

La aclaración de Zaliasnik surgió luego de que desde Cancillería se comunicaran con el embajador en Israel tras sus dichos en el podcast de Harris.

La controversia se originó en el programa “Defending Israel”

La controversia se originó luego de que Zaliasnik participara en el programa “Defending Israel”, del canal JBS, donde cuestionó las cifras que maneja la comunidad palestina en Chile, considerada una de las más grandes fuera de Medio Oriente.

En la entrevista, el embajador afirmó que la comunidad palestina “juega con los números” y señaló que las cifras han variado desde 250 mil hace 20 años a 800 mil en la actualidad, en circunstancias de que, según explicó, no existe un censo que distinga el origen étnico de las personas en el país.

En su declaración, el embajador sostuvo que quienes ven en sus dichos un intento por criticar a la comunidad palestina omiten que, precisamente, en la entrevista señaló que es incorrecta la afirmación del entrevistador en ese sentido.

“Quienes quieren ver en mis dichos un intento por criticarla, omiten que precisamente hago presente que es incorrecta la afirmación del entrevistador en tal sentido. Reafirmo su significancia para el país y niego cualquier intento por generalizar críticas a ella”, sostuvo.

El diplomático dice haber mantenido la posición oficial de Chile sobre el conflicto

El diplomático explicó además que, dado que el podcast estaba dirigido a un público norteamericano, estimó importante desmitificar cualquier duda que pudiera existir respecto de la comunidad palestina en Chile.

Asimismo, aseguró también haber sido particularmente cauto al referirse a la posición de Chile en el conflicto en Medio Oriente, manteniendo en todo momento la posición oficial del país, pese a los intentos del entrevistador por cuestionarla.

“Invito a ver la conversación completa y no pasajes selectivos de ella, para poder dimensionar con la debida prudencia mi desempeño en ella”, cerró.