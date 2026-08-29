Multan con US$172.000 al operador de teleprómpter de la Casa Blanca que apostó sobre los discursos de Trump

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) informó este viernes una sanción de 172.000 dólares contra Gabriel Perez, exoperador de teleprómpter de la Casa Blanca. El organismo concluyó que el funcionario explotó “información material y no pública” obtenida en su trabajo para el presidente Donald Trump con el fin de apostar en el mercado de predicción en línea Kalshi “para su beneficio personal”.

Apuestas sobre las palabras del presidente

Entre diciembre y febrero, Perez realizó apuestas vinculadas a palabras o frases que Trump podría pronunciar durante sus discursos, entre ellos el mensaje sobre el Estado de la Unión de febrero. Su función le permitía acceder a esos textos antes de la intervención presidencial, lo que según la CFTC constituyó una apropiación indebida de información y una violación de su deber de confianza y confidencialidad.

La sanción se divide en 107.539,02 dólares por la devolución de ganancias ilícitas y 65.000 dólares como multa civil. La agencia calificó esos montos como un descuento sustancial por la “cooperación ejemplar” del investigado. Según reportó The Guardian, Pérez también aceptó cesar futuras infracciones y recibió una prohibición de negociar por tres años. Su salario anual en la Casa Blanca alcanzaba los 175.000 dólares.

Un mercado bajo escrutinio

La medida llegó cerca de un mes después de que la Casa Blanca confirmara su desvinculación, sin precisar si renunció o fue despedido. La entonces secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó los reportes como “profundamente desafortunados y, francamente, una desgracia”.

El caso se suma a otros episodios en estas plataformas: fiscales federales acusaron al soldado Gannon Ken Van Dyke por una apuesta de 400.000 dólares en Polymarket sobre la salida de Nicolás Maduro, y Kalshi multó en abril a tres candidatos que apostaron en sus propias elecciones. Trump defiende esta industria, con la que su familia mantiene vínculos comerciales, y propone que la CFTC asuma su regulación en lugar de los estados.