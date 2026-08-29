Israel bombardea el hospital Mártires de Al Aqsa en Gaza: Afirman que buscaban a un comandante de Hamás

(EFE) – Israel confirmó este sábado un ataque contra el complejo del hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir el Balah, centro de la Franja de Gaza. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostuvieron que el objetivo era “un comandante del brazo militar de Hamás” que, según su versión, se ocultaba dentro del recinto sanitario.

La versión israelí y el relato del hospital

El Ejército afirmó que aplicó medidas para mitigar el riesgo a la población civil, entre ellas el uso de munición de precisión y vigilancia aérea. También indicó que el jueves advirtió a las autoridades sanitarias gazatíes sobre la prohibición de usar instalaciones médicas con fines terroristas, sin precisar si notificó al personal del complejo antes del bombardeo.

Fuentes del propio hospital entregaron una versión distinta sobre la ejecución del ataque: dos proyectiles disparados desde un dron, que dejaron varios heridos y daños materiales. Hasta el cierre de esta información se desconoce si el operativo dejó víctimas fatales.

Ataques diarios pese a la tregua

En la misma jornada, fuerzas israelíes mataron a un palestino e hirieron a otros tres en un ataque dirigido contra un repartidor que circulaba en bicicleta en Ciudad de Gaza. El fallecido fue identificado como Raed Adel Mohamad Alyan, de 24 años, según fuentes del hospital Al Quds. Horas antes, otro palestino murió por disparos efectuados desde un vehículo blindado en el centro del enclave.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, los ataques continúan a diario. El Ministerio de Sanidad gazatí cifra en 1.313 muertos y 4.361 heridos desde la tregua, mientras que el balance de casi tres años de ofensiva alcanza 73.449 fallecidos y 174.472 heridos, en un territorio con cerca de dos millones de habitantes.