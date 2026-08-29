Al menos 37 muertos en Bucha: Ataque ruso con drones detonó un depósito de municiones en zona residencial

(CNN) – Al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un ataque ruso con drones contra un almacén de municiones en el distrito de Bucha, cerca de Kyiv. El impacto provocó un gran incendio y múltiples explosiones que se extendieron durante horas en un sector residencial.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la región de Kyiv, precisó que hasta la tarde del sábado se contabilizaban 37 víctimas fatales y advirtió que la cifra podría aumentar. El episodio figura entre los más letales para Kyiv desde el inicio de la guerra, hace más de cuatro años. Entre los fallecidos está Taras Didych, jefe del municipio local, quien llegó al lugar para prestar ayuda.

Investigación penal por negligencia

El presidente Volodymyr Zelensky señaló que el ataque golpeó una instalación de almacenamiento que “no debería haber estado allí”, con proyectiles, minas, otras municiones y drones que detonaron en cadena. El mandatario habló de una negligencia atroz de quienes guardaron materiales explosivos junto a las viviendas y confirmó una investigación penal. La Fiscalía General abrió indagatorias sobre las circunstancias de la explosión y las acciones de los funcionarios responsables.

Un asilo para adultos mayores y personas con discapacidad figura entre las decenas de edificios dañados. Más de 300 miembros de servicios de emergencia trabajaron en la zona.

Drones propulsados por reactores

Según un recuento de CNN, entre la medianoche del jueves y el mediodía del sábado se registraron 28 alertas aéreas en Kyiv, con más de 28 horas de duración total. Una niña de dos años murió por sus heridas, informó el alcalde Vitali Klitschko.

Zelensky indicó que los ataques nocturnos en regiones como Odesa, Járkov y Zaporiyia involucraron más de 260 drones. Pavlo Palisa, subjefe de la Oficina Presidencial, advirtió que los drones propulsados por reactores alcanzan hasta 500 km/h y eluden las defensas aéreas ucranianas.