Una década sin Juan Gabriel: El legado musical del mexicano que sigue vigente entre generaciones

El 28 de agosto de 2016, Alberto Aguilera Valadez, conocido en la escena artística como Juan Gabriel, cerró los ojos. A 10 años de su muerte, el mexicano continúa siendo un referente cultural para Latinoamérica y atraviesa a diversas generaciones.

La fama del cantante no llegó de manera repentina, sino que fue construyendo su camino, marcado por la pobreza, la soledad durante su infancia y la perseverancia para seguir su sueño pese a los constantes rechazos. Su acercamiento a la música se inició en la iglesia, donde comenzó a participar en el coro y también a leer la Biblia.

Según la Sociedad de Autores y Compositores de México, Juan Gabriel compuso a los 13 años La muerte del palomo, a la que siguieron Ases y Tercia de Reyes, además de diversas canciones dedicadas a su madre y a su hermana.

Las oportunidades para el intérprete de Hasta que te conocí se fueron dando poco a poco. Primero dio un salto importante en Ciudad de México. A pesar de que no obtuvo resultados, siguió intentándolo hasta que, en Ciudad Juárez, logró conseguir su primer contrato para actuar en el Malibú.

Durante la década de los setenta trabajó en centros nocturnos y nuevamente volvió a intentarlo en la capital. Debido a la falta de recursos, debió dormir en distintas estaciones de trenes y estuvo privado de libertad por robo. Este suceso fue plasmado en la película Es mi vida.

“Mientras estaba encarcelado injustamente, compone canciones de protesta y poemas que no ha querido grabar. También surgen temas como No tengo dinero, Me he quedado solo, Tres claveles y un rosal, La más querida e Iremos de la mano”, detalló la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El surgimiento de Juan Gabriel

Alberto Aguilera Valadez decidió adoptar como nombre artístico Juan Gabriel, en agradecimiento a una persona que le proporcionó trabajo y lo apoyó cuando estuvo internado. “Gabriel” lo escogió en memoria de su padre.

Edith de la Rosa, locutora de Radio Imagina, destacó que durante su trayectoria musical fue capaz de componer casi dos mil canciones. Dichos temas, a pesar de que el artista se despidió hace una década, continúan vigentes hasta el presente, sonando en karaokes, encuentros y homenajes, además de diferentes partes del mundo.

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