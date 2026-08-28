Dólar cierra la semana sobre los $930 mientras el cobre queda a tiro de los US$ 6,6 la libra en LME

El cobre terminó la semana en US$ 6,59 la libra, un avance de 1,71% respecto del viernes anterior, con lo que su promedio en lo que va de 2026 llega a US$ 6,03 la libra, casi 40% por sobre el nivel de igual período del año pasado.

Detrás del alza está la estrechez del mercado físico en Londres. Los volúmenes de cobre disponibles para retiro inmediato en los almacenes de esa bolsa se desplomaron a 107.050 toneladas, muy por debajo de las 166.775 toneladas de la semana previa, luego de que aumentaran las solicitudes para sacar metal de esos depósitos.

Ese dato reactivó las señales de escasez fuera de Estados Unidos y ayudó a sostener el precio hasta el cierre, según el reporte semanal de Cochilco.

Mientras que en el panorama chino, la prima que se paga en Yangshan por metal físico se mantuvo baja, cerca de US$ 85 por tonelada, reflejo de que los compradores están actuando con cautela frente a precios elevados.

Por otro lado, las autoridades chinas anunciaron un mecanismo de financiamiento por 800.000 millones de yuanes para proyectos de infraestructura y abrieron la recepción de solicitudes, además de inyectar liquidez adicional a través de su banco central, aunque el impacto de estas medidas sobre el consumo real de cobre tomaría tiempo en materializarse.

En el frente de la oferta también hubo señales encontradas. La minera Zijin advirtió que su operación conjunta en Kamoa-Kakula, en el Congo, podría producir hasta 57.000 toneladas menos de lo proyectado para este año, mientras que la peruana Las Bambas retomó actividades tras una interrupción previa.

En paralelo, la debilidad del dólar en Estados Unidos favoreció al metal, aunque esa tendencia podría revertirse tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole, donde insistió en que la inflación sigue por sobre la meta de 2% y no descartó nuevas alzas de tasas, un factor que suele fortalecer al dólar y presionar a la baja al cobre.

A nivel de inventarios, el stock visible en las tres principales bolsas retrocedió 1,6% en la semana, hasta 987.929 toneladas, con caídas tanto en Londres como en Shanghái y un alza en COMEX, que ya concentra cerca de siete de cada diez toneladas visibles a nivel global.

El precio a tres meses se ubicó en US$ 6,62 la libra en COMEX y US$ 6,46 en Londres, con una diferencia de US$ 0,16 que continúa incentivando el envío de cobre hacia el mercado estadounidense.

Dólar sube 0,52% este viernes tras primer discurso de Warsh como presidente de la Fed

El dólar cerró este viernes en $931,2, con un alza de 4,78 pesos respecto del cierre anterior. El movimiento se dio en una jornada marcada por el primer discurso de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole.

“Warsh señaló que la inflación sigue elevada (PCE de 12 meses en 3,7%, PCE de 6 meses anualizado en 4,1%, ambos por sobre el objetivo de 2%), con 54% de los componentes del PCE registrando alzas superiores a 3% en el último año”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán.

“El mercado interpretó el tono como claramente hawkish: según CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed mantenga la tasa en septiembre cayó de 68,1% el día previo a 42,6% hoy, mientras que la probabilidad de un alza de 25 puntos base subió de 31,9% a 57,4%, convirtiéndose por primera vez en el escenario mayoritario“, añadió.

Asimismo, indicó que el rendimiento del Tesoro a 2 años, sensible a las decisiones de la Fed, se disparó 10,9 puntos base. Como consecuencia, el Dollar Index se disparó y cotiza en 99,7 puntos.

Por su parte, Benjamín Neira, account manager de XTB, señaló que para la apertura del próximo lunes, el foco del mercado estará puesto en la zona de soporte clave ubicada entre los $918 y $920, que funciona como el primer piso de corto plazo.

“Si el tipo de cambio pierde ese soporte, la presión vendedora podría empujarlo a buscar un piso más profundo en torno a los $910 y $913. En cambio, si logra romper el techo inmediato ubicado en los $930 y $933, se abriría el espacio para una extensión compradora hacia la zona de los $942 y $945“, cerró.