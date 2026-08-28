Codelco reporta utilidad de US$ 669 millones en el primer semestre mientras aportes al fisco superan los US$ 900 millones

Codelco informó este viernes sus resultados al cierre del primer semestre de 2026, un período marcado por menores niveles de producción y mayores costos, pero con resultados financieros superiores, impulsados por el favorable escenario del precio del cobre.

Entre enero y junio, la producción propia de la estatal alcanzó 564 mil toneladas métricas finas (tmf), 11% menos que las 634 mil toneladas del primer semestre de 2025.

La caída se concentró principalmente en las divisiones El Teniente, con una baja de 27% como consecuencia del accidente de julio de 2025 que restringió la continuidad operacional; Chuquicamata, con 22% menos por la mantención mayor realizada entre abril y mayo, y Ministro Hales, con una reducción de 21% por menores leyes de mineral.

En sentido contrario, Salvador, Andina y Radomiro Tomic mejoraron su producción en 18%, 7% y 6%, respectivamente.

Considerando las participaciones minoritarias de la corporación en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, la producción atribuida totalizó 619 mil toneladas métricas finas, 10% menos que en igual período del año pasado.

Los costos de la compañía también aumentaron. El costo directo (C1), utilizado como principal indicador de competitividad y eficiencia en la industria minera global, se elevó 6,7% hasta US$ 2,32 la libra, por los menores volúmenes de producción, la apreciación del tipo de cambio que incrementa los costos en pesos, y mayores precios de la energía y los combustibles.

El costo neto a cátodo (C3) subió 9,9% hasta US$ 4,03 la libra, debido a los mismos factores que afectaron al C1, a los que se suma el impacto de una mayor depreciación y otros costos financieros y no operacionales.

Precio promedio de realización sube a US$ 6,53 la libra

Pese a la caída en producción, los principales indicadores financieros de Codelco registraron mejoras relevantes por efecto de los mayores precios del cobre y sus subproductos.

El precio promedio de realización de la compañía se ubicó en US$ 6,53 la libra durante el primer semestre, por sobre los US$ 4,62 la libra registrados en igual período de 2025.

Con ello, el EBITDA de la compañía alcanzó US$ 4.648 millones, un alza de 68% equivalente a US$ 1.886 millones respecto de igual período del año anterior.

La utilidad consolidada llegó a US$ 669 millones, un incremento de US$ 558 millones frente al primer semestre de 2025, mientras que la utilidad consolidada comparable con otras mineras del país, sin considerar el aporte de la Ley Reservada ni el impuesto adicional de 40%, alcanzó US$ 1.841 millones.

Los aportes al Fisco, por su parte, sumaron US$ 933 millones, un 15% más que en igual período del año anterior.

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco, señaló que los resultados del semestre reflejan el aporte de un escenario favorable para el precio del cobre, pero también evidencian los desafíos que enfrenta la compañía en materia de productividad, disciplina de costos y uso eficiente del capital.

“Nuestra prioridad es recuperar productividad y mejorar el desempeño de nuestros activos, con seguridad como condición indispensable, mayor disciplina en los costos y un uso más eficiente del capital”, señaló.

“Queremos una organización más simple, alineada y capaz de cumplir consistentemente sus compromisos, para transformar de mejor manera los recursos de Codelco en mayor valor para Chile“, agregó.

Andina-Los Bronces, capitalización de utilidades y suspensión de Andes Norte

Mientras trabaja en un nuevo plan estratégico de mediano y largo plazo, la administración de Codelco ya ha comenzado a materializar decisiones alineadas con los cuatro pilares definidos por el directorio: seguridad, maximizar los aportes al Estado, ordenar la casa y sostenibilidad integral.

Entre ellas destaca el cierre definitivo del acuerdo para implementar el Plan Minero Conjunto Andina-Los Bronces, que permitirá una producción adicional estimada de 2,7 millones de toneladas de cobre durante 21 años, además de la capitalización del 100% de las utilidades de 2025 anunciada por el Gobierno, que fortalece la posición financiera de la estatal.

En materia de seguridad, Codelco decidió suspender temporalmente las actividades del proyecto Andes Norte mientras profundiza el conocimiento sobre las condiciones geomecánicas y sísmicas del sector, en línea con su definición de que la seguridad constituye la primera condición para cualquier decisión operacional.

A esto se suma la creación de la Sociedad Minera Puntilla junto a Pucobre, para desarrollar el proyecto Tovaku.

Chuquicamata Subterránea alcanza 94% de avance y Rajo Inca un 97%

En cuanto a sus proyectos estructurales, la primera fase de la infraestructura de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea, en operación desde 2019, alcanzó un avance de 94%.

En la división Salvador, el proyecto Rajo Inca, que inició su producción en diciembre de 2024, registra un avance de 97% y se encuentra en su etapa de puesta en marcha, con la capacidad de diseño proyectada para 2027.

En la cartera de proyectos de El Teniente, en tanto, Diamante presenta un avance de 59%, mientras Andesita continúa solo con actividades críticas de mantención y Andes Norte permanece temporalmente detenido.