Decretan prisión preventiva para conductor que atropelló a cineasta Paz Ramírez: Informe arroja que bebió seis copas de sangría

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld, quien conducía el vehículo que atropelló y provocó la muerte de la productora de cine Paz Ramírez en Providencia.

La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó cargos en su contra por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte.

Según publicó Emol, un informe del OS-9 de Carabineros remitido al Ministerio Público da cuenta de las diligencias realizadas para recabar antecedentes sobre el caso. En su declaración, el imputado señaló que asistió a un almuerzo en el Estadio Español, donde bebió una copa de sangría.

A partir de esta información, funcionarios policiales recopilaron imágenes del recinto. Posteriormente, el análisis de los registros determinó que el sujeto habría bebido seis copas de sangría.

Cabe mencionar que, al no ser detenido en flagrancia, no se pudo realizar el test de alcoholemia. Sin embargo, las diligencias realizadas dan cuenta de que hubo ingesta de bebidas alcohólicas.

A Palma Weinfeld se le aplicará la agravante por incumplir la norma que obliga a detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad.