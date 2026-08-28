Presidenta del Senado llama a “tender puentes” entre las distintas fuerzas políticas para avanzar en agenda de seguridad

Durante este viernes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó el escenario que enfrenta la reforma constitucional sobre seguridad en la Cámara Alta.

“Hoy en el Senado no tenemos ningún acuerdo entre partidos, entre bancadas, entre oposición u oficialismo para sacar adelante la agenda de seguridad”, enfatizó la legisladora de Renovación Nacional.

En cuanto a su rol en esta discusión, Núñez sostuvo que será tender puentes entre las distintas fuerzas políticas.

“Conducir esa conversación, tender los puentes, decirle a todos que aquí nadie sobra y, por lo tanto, que podamos avanzar, insisto, en esta agenda que debe responder rápidamente a uno de los mayores dolores que hoy día tenemos en Chile”, precisó.

Asimismo, subrayó que cada colectividad definirá cuáles son sus líneas rojas respecto de las propuestas del Ejecutivo, por lo que cada “comité va a definir hasta dónde va a llegar en esta reforma”.

“Algunos han dicho que hay que retirarlo. Otros hemos dicho, por ejemplo, desde Renovación Nacional, que el estado de excepción hoy día es el gran nudo”, transparentó.