Exministro Briones alerta por desempleo: “No cabe duda de que estamos en una emergencia”

El exministro de Hacienda y economista, Ignacio Briones, se refirió a las últimas cifras en materia de desempleo, afirmando que “estamos en una emergencia“.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo en el país alcanzó en el trimestre mayo-julio un 9,5 %, un alza de 0,8 puntos en 12 meses, manteniéndose en su máximo nivel en cinco años.

El aumento del indicador se explica “producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2 %)”, en tanto las desocupadas “aumentaron 10,4 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9 %)”.

“Estamos en una emergencia”

En entrevista con Radio 13C, el también presidente de Horizontal sostuvo que “no cabe duda de que estamos en una emergencia (…). Tenemos un problema bien estructural de desempleo; yo siento que la primerísima prioridad, por muchas razones, hoy día en materia económica tiene que ser atacar esto”.

Consultado sobre las expectativas respecto de la megarreforma, el otrora jefe de la billetera fiscal, si bien destacó su impacto en las proyecciones de crecimiento nacional, sostuvo que no tendrá la capacidad de generar empleos rápidamente.

“La megarreforma hace algo muy importante, que es aumentar la velocidad de crecimiento tendencial de Chile, pero eso no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo. De hecho, estas cosas toman tiempo y nadie podría juzgar al gobierno por en seis meses que la economía haya despegado”, afirmó.

En esta línea, señaló que “si nosotros tenemos un año 2027 en que estamos creciendo, pero el desempleo sigue arriba, la gente empieza a decir: ‘Bueno, ¿de qué crecimiento me habla?. No me está llegando. Entonces empezamos a perder tracción respecto al momentum de reformas procrecimiento“.

Briones recalcó la necesidad de medidas a más corto plazo en materia de empleo: “Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, vivienda, infraestructura que está lista para activarse, hay que tener sus permisos hechos, concesiones que están en el tubo; todo eso hay que acelerarlo al máximo”,