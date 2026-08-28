Delfina Guzmán se despide de las artes escénicas a los 98 años con el cortometraje “Ciudad”

La destacada actriz Delfina Guzmán realizará su última participación teatral el próximo 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda.

En el espacio cultural se exhibirá el cortometraje Ciudad, protagonizado por Guzmán y dirigido por su hijo, el pianista Juan Cristóbal Meza.

Plaza Italia, Plaza de Armas, la Vega Central, el Puente de los Candados sobre el río Mapocho, el Palacio de La Moneda, el Museo de Bellas Artes y el Cerro San Cristóbal son algunos de los lugares que se recorren durante la producción audiovisual.

“La película plantea una reflexión sobre la ciudad y sus habitantes. Vemos la ciudad como un cuerpo vivo, que existe mucho más allá del paso de las personas. Nosotros somos invitados provisionales a ocupar la ciudad en el momento en que nos toca”, señaló Meza.

La producción contó con el apoyo del Gobierno de Santiago y surge como una extensión cinematográfica del montaje escénico Ciudad, estrenado durante 2024 en el Cerro San Cristóbal, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Teatro Nescafé de las Artes.

¿Cómo surgió el cortometraje Ciudad?

El proyecto surgió durante la pandemia y está vinculado con el estallido social registrado en 2019. En primera instancia, comenzó como una obra de teatro y posteriormente se transformó en un cortometraje, que será exhibido en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda.

Próximamente, el cortometraje también estará disponible en YouTube.

Ficha técnica

Dirección:Juan Cristóbal Meza

Actuación: Delfina Guzmán y Martina Córdova

Dirección de fotografía: Andrés Eyzaguirre

Producción: Juan Gabriel Meza

Edición:Andrés Eyzaguirre

Textos y música: Juan Cristóbal Meza

Piano: Juan Cristóbal Meza

Postproducción:Atómica

Grabación: Centro Cultural Imagen-Estudio Calíope

Mira aquí la entrevista de Delfina Guzmán