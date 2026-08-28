EE. UU. suspendió temporalmente citas para visas de inmigrantes para residencia: Medida no afectaría a profesionales chilenos que buscan visas de trabajo

Esta semana se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrantes en todo el mundo.

Según informó CNN en Español, un portavoz indicó que a comienzos de agosto el Departamento de Estado “puso en marcha una iniciativa global de capacitación en todas nuestras embajadas y consulados del mundo”, centrada en evaluar si los solicitantes se convertirán en una “carga pública”.

“Para dar cabida a esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas para los servicios de visas”, comentó el vocero, añadiendo que “siempre que se producen cambios en las citas para entrevistas de visas, las embajadas y los consulados comunican cualquier modificación directamente a los solicitantes”.

Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no han informado sobre una fecha definida de término.

¿Qué pasará con los chilenos que busquen trabajo en EE. UU.?

La medida afecta a los procesos que están asociados con la residencia permanente. En el caso de las visas H-1B1, que son usadas por profesionales chilenos, seguirán funcionando con normalidad.

Pablo Navarrete, cofundador y CEO de Visability, consultora chilena especializada en visas de trabajo para EE. UU., explicó que Estados Unidos no suspendió las visas, sino que pausó las entrevistas para la visa de inmigrantes, una de las vías para la obtención de residencia permanente.

“Las visas de trabajo y turismo corresponden a categorías de no inmigrante y continúan operando con normalidad“, aseveró.

En ese sentido, las visas no afectadas son:

H-1B1, utilizada por profesionales de Chile y Singapur para trabajar en Estados Unidos

H-1B, destinada a trabajadores especializados

B1/B2, para negocios y turismo

L-1, para traslados corporativos

O-1, para personas con habilidades o logros extraordinarios

E-2, asociada a inversionistas de países con tratado, entre ellos Chile.

“La H-1B1 es la visa que el tratado de libre comercio reserva para profesionales chilenos; es de tipo no inmigrante y su cupo anual sigue disponible. Tampoco se modificaron la L-1, para traslados corporativos; la O-1, para personas con habilidades extraordinarias; ni la B1/B2, para negocios y turismo. La medida afecta a quienes están en procesos vinculados a la residencia permanente, no a quienes buscan movilidad laboral ni a quienes viajan”, acotó Navarrete.