Mara Sedini responde a Matthei por dichos sobre campaña de “bots”: “José Antonio Kast no ganó por eso”

La exvocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a los dichos de Evelyn Matthei contra el presidente José Antonio Kast a propósito de la campaña de “bots” del durante la carrera presidencial.

La exalcaldesa de Providencia, en conversación con Radio Biobío, recordó el episodio que tuvo con Kast, luego de que acusara una campaña de “bots” y “trolls” en su contra. “Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas“, señaló.

En la entrevista, Matthei fue consultada acerca de si creyó en la explicación del actual jefe de Estado. “No le creí nada y sigo no creyéndole nada“, dijo.

Acusación de “bots”: “Kast no ganó por eso”

En conversación con T13 Radio, Sedini, quien salió de su cargo el pasado 19 de mayo, sostuvo que “todos los que hemos enfrentado la vida pública, sobre todo en política, nos hemos visto afectados por muchas cosas que salen en redes sociales“.

“Pese a que tenemos que ser siempre responsables y hacernos cargo de las cosas que hacemos, tenemos que tener mucho ojo en cómo avanzamos en cosas o iniciativas que tengan que ver con limitar la libertad de expresión y limitar la libertad de prensa. Lo digital es parte de todo ámbito comunicacional”, expresó.

De cara a la situación con Matthei, agregó que “sabemos que es algo que le costó, pero tenemos que seguir avanzando; es una discusión que quedó en el pasado. Hoy tenemos un presidente que es José Antonio Kast, que no ganó por una campaña de bots, ganó porque supo leer la situación del país (…). La gente optó por él mayoritariamente, eso hay que respetarlo y no entrar en una pelea chica”.

estando en el gobierno, también tenía mis bots en contra que salían a reventarme por cualquier cosa. No nos veamos la suerte entre gitanos; es algo que está pasando y viene de todos los lados posibles“, argumentó la también periodista.

Sedini por reforma de seguridad: “Se necesitan herramientas nuevas”

Sedini también abordó el proyecto de seguridad del Gobierno, defendiéndolo: “No podemos seguir con las mismas recetas frente al estado del crimen organizado y el avance del narcotráfico en nuestro país. Se necesitan herramientas nuevas, se necesita hacer una reforma, porque además la ciudadanía está esperando una acción en materia de seguridad rápida por parte del gobierno”.

Además, respecto de las críticas que ha recibido la iniciativa, la otrora ministra afirmó que “lo que hace es abrir un debate y queda claro que tanto el Presidente como el ministro (Martín) Arrau están dispuestos a tener esa conversación. Con eso yo veo algo muy positivo”.

La también actriz defendió al presidente Kast y manifestó que “se ha tratado de instalar esta frase de iliberal o autoritarismo, que yo creo que es un poquito exagerado. Me parece razonable que, frente a una propuesta que tiene muchas diferencias, se requiera una discusión seria para ver los efectos que podría tener. Hace mucho rato hay una ultraizquierda que se está articulando muy bien para usar esa terminología”.