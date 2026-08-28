Análisis: Es tiempo de redes sociales, pero Brasil sigue apostando por estos medios tradicionales para la campaña electoral

(CNN Brasil) — A partir de este viernes, Brasil entra en una de las versiones más largas y reguladas del modelo que vecinos como los chilenos y peruanos conocen como “franja electoral”: durante 35 días, todas las emisoras de radio y televisión abierta brasileñas están obligadas a ceder parte de su programación a los partidos políticos y respectivos candidatos. En tiempos de redes sociales, mucho se cuestiona sobre la fuerza de este instrumento, pero ninguna campaña renuncia a trazar estrategias bien estructuradas para estos medios, sea como defensa, sea para atacar a los adversarios.

No se trata de tiempo de propaganda comprada como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Brasil, la ley establece como contrapartida a las concesiones de radiodifusión –lo que excluye de la obligatoriedad a los canales transmitidos por otros medios, como cable o streaming– la cesión de bloques para el horario electoral gratuito, además de inserciones diarias entre los demás anunciantes.

Los bloques de los candidatos a presidente se transmiten los martes, jueves y sábados (los lunes, miércoles y viernes quedan para gobernador, senador y diputado estatal). Esto hace que este sábado sea el estreno de la campaña en la TV. La duración es fija (12 minutos y 30 segundos para los candidatos a presidente), y la división del tiempo sigue la siguiente regla: 90% de forma proporcional a las bancadas elegidas por partido –siempre que el partido haya superado la cláusula de desempeño de la elección anterior– y el 10% restante de forma igualitaria entre esos candidatos.

Quién entra y quién queda fuera del bloque

Más que un cálculo matemático, esta división implica aspectos políticos relevantes, comenzando por los candidatos que tendrán espacio en la propaganda. Un candidato con intención de voto alta o relevante en las encuestas puede no aparecer en las radios y canales de TV por estar afiliado a un partido que no cumple la cláusula de desempeño mencionada. Este criterio excluye nombres como Renan Santos (Missão) y Romeu Zema (Novo), exgobernador de Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil.

En 2026, cuatro de los 13 candidatos a presidente registrados tienen derecho a la propaganda electoral y el tiempo de cada uno revela otro tema: la capacidad de construir alianzas con otros partidos y convertir eso en más espacio en los medios. Como anticipó CNN Brasil a principios de agosto, en un programa especial sobre las convenciones partidarias, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tuvo más éxito que Flávio Bolsonaro (PL) en esta fase de la campaña.

Único en contar con partidos aliados, Lula se quedó con 5 minutos y 31 segundos por bloque (aproximadamente el 44% del total). Sin apoyo de otros partidos al PL, Flávio Bolsonaro ocupa cerca de un tercio del tiempo global, con 4 minutos y 20 segundos. El exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tiene 2 minutos y 2 segundos, y el candidato de Avante, Augusto Cury, completa la lista con 35 segundos.

Al unificar los principales partidos de izquierda y presionar por la neutralidad de aquellos que componen el llamado Centrão, alejándolos de Flávio Bolsonaro, Lula consiguió una ventaja estratégica. La campaña por la reelección tendrá más tiempo para explorar el caso Dark Horse y el intercambio de mensajes entre el senador del PL y el eje del caso Master, Daniel Vorcaro, en comparación con el tiempo que la oposición tendrá disponible para atacar al presidente por las investigaciones sobre su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, y el exjefe de gabinete del Palacio del Planalto, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola.

Pero que nadie se engañe: la diferencia de más de 1 minuto y el mayor volumen de inserciones no se convierten automática y proporcionalmente en votos. El historial registra tanto victorias petistas con menos tiempo que el adversario –Lula venció a José Serra en 2002 y a Geraldo Alckmin en 2006 teniendo mucho menos espacio que ambos– como resultados ajustados justamente cuando el PT goleaba al PSDB en los medios, como en 2014.

Sin hablar del caso más simbólico en este aspecto. En 2018, Brasil eligió presidente a un político que tenía apenas 8 segundos disponibles, pero simbolizaba cambios desde el punto de vista electoral y en la propia comunicación entre candidatos y electores. Su nombre era Jair Bolsonaro.

¿El elector todavía enciende la televisión?

La victoria del entonces diputado de bajo perfil, por un partido pequeño (el extinto PSL) y contra nombres del mainstream político de la época, trajo cuestionamientos que pusieron en jaque el horario electoral. Ese año, el candidato del PSDB, el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, contaba con 5 minutos y 32 segundos de exposición en la propaganda y una amplia coalición partidaria. Pero la movilización por las redes sociales, asociada a una coyuntura de rechazo generalizado a la clase política, hizo que el “mito” Jair Bolsonaro subiera la rampa del Palacio del Planalto.

La literatura de la ciencia política señala que el horario electoral fue puesto en jaque, pero no sufrió el mate en esa disputa. Un estudio de Felipe Borba y Steven Dutt-Ross muestra que la proporción de electores que dijo haber visto al menos un programa electoral subió del 46% en 2006 al 65% en 2018. Y más: quienes vieron las propagandas políticas tenían un 51% más de probabilidades de afirmar que conocían a Bolsonaro.

Lo que parece haber cambiado desde entonces es la jerarquía de las fuentes. Los institutos de opinión pública registran actualmente una leve superioridad de las redes sociales como medio de información sobre política en relación a la TV, pero en proporciones equivalentes, en torno a un tercio cada uno. Y esa división varía según características sociodemográficas, como franja etaria (los más jóvenes buscan más los medios digitales, y los más mayores, la televisión) y renta (los más pobres ven más TV, los más ricos acceden más a las redes).

Cuándo se decide el voto

De estos datos se desprende la pregunta del título, que mide la utilidad de la propaganda electoral. Una encuesta del instituto Genial/Quaest divulgada el 11 de agosto muestra que el 58% de los brasileños suele decidir el voto para presidente varios meses antes de la elección, frente a un 20% que decide en el último mes y otro 20% a lo largo de la última semana – de estos, la mitad afirma elegir el mismo día de la votación. Es decir, cuatro de cada diez electores comenzarían de hecho a elegir un candidato en el período de la propaganda electoral en radio y TV.

Ocurre que también hay matices entre cada electorado y en cada disputa. Según datos de Datafolha divulgados el 21 de agosto, el 72% dice que la decisión de voto este año ya es definitiva, porcentaje que sube al 82% entre los electores de Lula y al 78% entre los de Flávio. Entre los candidatos que intentan romper la polarización, los números son muy diferentes: 57% en el electorado de Caiado y 29% en el de Zema.

Un margen estrecho, sin embargo, no es un margen irrelevante. En otro estudio, los científicos políticos Frederico Batista Pereira y Felipe Nunes, CEO de Quaest, mostraron que un experimento realizado a menos de dos semanas de la primera vuelta de 2022 movió cerca del 9% de los electores de tercera vía y el 10% de los indecisos hacia Lula después de que vieron videos de la campaña electoral.

En una disputa decidida por tres o cuatro puntos, el potencial de hacer diferencia con la propaganda crece, aún más con ataques directos en un escenario polarizado y de alta tasa de rechazo – 45% de Lula y 46% de Flávio, según el Datafolha más reciente.

Es lo que se espera a partir de ahora. Con el electorado de los líderes prácticamente sellado, el tiempo de propaganda tiende a ser usado para desgastar al polo opuesto: la campaña de Lula con el financiamiento de la película Dark Horse, la de Flávio con las investigaciones sobre Lulinha y Marcola. Quien circula entre la tercera vía y la indecisión no va a hacer una elección por causa de un jingle, pero en una disputa más beligerante puede migrar hacia el nombre que menos rechaza o hacia aquel de quien menos teme.