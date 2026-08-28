Ministra Judith Marín califica de “indignante” caso de mujer que dio a luz en auto tras no poder pagar peaje

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a lo ocurrido en la Región del Biobío, donde una mujer dio a luz en un auto, luego de que se le impidiera pasar por el peaje por no tener dinero en efectivo para pagarlo.

El episodio ocurrió en la Ruta Interportuaria, cuando la mujer, en trabajo de parto, se trasladaba desde Penco hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano. Pero su pareja no contaba con los $2.500 en efectivo para cancelar el peaje, por lo que se impidió su paso.

En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado expresó que, “como mujer, es indignante lo que sucedió”.

“Es indignante que una mujer, que su bebé, haya tenido que conocer la vida en estas condiciones. Como sociedad repudiamos esa falta de humanidad. Yo creo que el criterio humano siempre tiene que estar primero en lugar de cumplir una regla“, agregó.

Dylan Nova, pareja de la mujer y padre de la recién nacida, relató a Chilevisión que estuvo hablando con la cajera, pero ella no accedió a levantar la barrera. “Le pregunté si ella podía pagarlo y yo se lo devolvía después. Me dijo: ‘son $2.500 que no tengo’”.

Nova contó que el chofer del vehículo consiguió $5.000 para pagar el peaje y cruzar. Sin embargo, a los pocos minutos, la bebé nació.

Desde la Concesionaria Ruta Interportuaria ofrecieron disculpas por lo ocurrido y sostuvieron que se iniciarán las diligencias para esclarecer la situación. Además, precisaron que todo ocurrió aproximadamente “un minuto y medio”, tiempo menor a los 15 minutos que acusa el padre de la niña.