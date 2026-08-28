Biobío: Conmoción por caso de mujer que dio a luz en su auto tras no poder pagar peaje camino al hospital

Un dramático caso ocurrió en el peaje de una carretera de la Región del Biobío, cuando una mujer dio a luz en su auto.

La situación, que fue dada a conocer en redes sociales, ocurrió cuando Camila iba en vehículo junto a su pareja, desde Penco hasta el Hospital Las Higueras.

Sin embargo, no pudieron pasar la barrera debido a que no tenían los $2.500 correspondientes al pago.

Dylan, padre de la recién nacida, relató a Contigo en Directo de Chilevisión que “apenas nosotros llegamos, ya con mi mujer en trabajo de parto, la chica que estaba atendiendo nos pide sencillo. No teníamos sencillo ni plata; estuvimos 15 minutos dialogando con la mujer para que nos levantara la barrera”.

La trabajadora “decía que no, que no podía, que si queríamos podíamos atravesarla a la fuerza, pero que no la iba a levantar. Le pregunté si ella podía pagarlos y los devolvía después y me dijo: ‘Son 2.500 pesos que no tengo’”, contó.

Luego de varios minutos de diálogo, Dylan pidió dinero a otro conductor que estaba esperando para pasar por el peaje, quien le facilitó los $2.500.

Si bien esto le permitió a Dylan y su pareja pasar la barrera, el trabajo de parto ya estaba muy avanzado, por lo que Camila tuvo a su bebé en la autopista.

Posteriormente, la familia logró llegar al Hospital Las Higueras. La bebé nació prematura a las 35 semanas y se mantiene hospitalizada en observación y con antibióticos.

¿Qué dijeron desde la autopista?

La Concesionaria Ruta Interportuaria se disculpó por lo ocurrido y anunciaron una revisión interna para aclarar lo sucedido.

“Lamentamos profundamente la situación vivida por un usuario y su pareja en el peaje de Talcahuano, mientras se dirigían al hospital para el nacimiento de su hijo. Entendemos la preocupación y angustia que una situación de esta naturaleza puede generar y ofrecemos nuestras disculpas por lo ocurrido”, señalaron en un comunicado, consigna Emol.

“Desde que tomamos conocimiento del caso, iniciamos una revisión interna para esclarecer lo sucedido, incluyendo el análisis de los registros disponibles del evento”, señala el texto.

Además, la autopista afirmó que la situación “se extendió por aproximadamente un minuto y medio”.