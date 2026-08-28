Chile suscribe acuerdo minero regional en medio de una demanda que se dispararía hasta 600% hacia la próxima década

Autoridades mineras de Chile, Argentina, Bolivia y Perú encabezaron este viernes la firma de una declaración conjunta sobre minerales estratégicos, en el marco del primer encuentro ministerial sobre esta materia realizado en Santiago.

Esta busca promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera, además de impulsar el posicionamiento conjunto de la región como un socio estratégico y confiable en el suministro de minerales críticos.

Firmado por Chile, Argentina, Bolivia y Perú

El acuerdo fue suscrito por el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, y el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno.

El propósito de la alianza, es posicionar a la región como proveedor de los recursos que requieren la descarbonización, la electromovilidad y la inteligencia artificial.

El biministro Mas señaló que la declaración constituye un primer paso firme hacia una alianza permanente: “Posicionemos al Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo“.

“En una era donde la transición energética y el avance de la inteligencia artificial demandan entre un 400% y un 600% más de minerales críticos para la próxima década, lo que decidamos no es un asunto meramente local. Define, en los hechos, la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro globales“, agregó.

La autoridad destacó además que las exportaciones de bienes y servicios para la minería desde Chile hacia Argentina, Bolivia y Perú sextuplican a las de minerales, y puso como ejemplo el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina como prueba de que la cooperación binacional acelera inversiones estratégicas, modelo que el Gobierno busca replicar con Perú y Bolivia.

Por su parte, el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, sostuvo que la combinación de la geología del país con la transición energética global sitúa a la región ante una oportunidad sin precedentes.

“La combinación de nuestra geología con la transición energética, respaldada por una ventaja competitiva cultural y una trayectoria de paz inusual, en medio de un contexto global signado por la violencia y la incertidumbre, nos sitúa ante una oportunidad sin precedentes y que difícilmente se repita en el futuro próximo”, indicó.

Mientras que el viceministro de Bolivia, Walter Landívar, señaló que la cooperación regional es fundamental para fortalecer el desarrollo responsable de los recursos minerales estratégicos, y planteó que el desafío no está solo en incrementar la producción o las exportaciones, sino en transformar esos recursos en oportunidades de mayor valor agregado y bienestar para las poblaciones de la región.

Además, el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, señaló que el aprovechamiento de los recursos naturales debe estar al servicio del desarrollo inclusivo y del bienestar de la población, y afirmó que los minerales estratégicos deben transformarse en instrumentos dinámicos que generen mayor valor agregado y contribuyan al cierre de brechas sociales y económicas.

Cooperación técnica en fiscalización, geología y capital humano

La declaración conjunta contempla además fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico a lo largo de la cadena de valor de la industria regional, junto con explorar espacios de cooperación técnica e institucional entre los organismos mineros de cada país, en áreas como fiscalización, geología, política pública minera y formación de capital humano especializado.

El acuerdo toma como referencia experiencias bilaterales impulsadas por Chile, como la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, reactivada este año, y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.