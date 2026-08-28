“El Turko” y “El Gocho” ya están en Chile: Enfrentarán a la justicia por su participación en el crimen de Ronald Ojeda

Este viernes llegaron a Chile Santiago Gámez, alias “El Turko”, y Luis Carillo, conocido como “El Gocho”, ciudadanos extranjeros que enfrentarán a la justicia por el secuestro y el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Los individuos arribaron a territorio nacional en un avión Hércules desde Washington, que tuvo una escala en Bogotá, bajo un amplio operativo de seguridad.

Posteriormente, se les hizo una revisión médica y se les tomaron las huellas dactilares, además de sus respectivas identificaciones.

Ahora quedarán a disposición de la justicia nacional.

En el marco de la misma causa, las autoridades informaron que hay un total de 26 detenidos en Chile y en el extranjero. De ellos, 19 están a la espera de un juicio oral y hay 3 condenados.

Según informó la policía chilena, “El Turko” es sindicado como uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua”, una de las células del Tren de Aragua. Fue extraditado desde Estados Unidos.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el individuo habría tenido un rol de liderazgo y coordinación en la organización del secuestro de Ojeda.

Por su parte, “El Gocho” fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de dicho país, luego de una alerta roja de Interpol.

Está vinculado a la estructura operativa de “Los Piratas de Aragua” y se le relaciona con la etapa de ocultamiento del cuerpo de Ojeda.

“El Gocho”, además, habría sido controlador de la toma Santa Marta en Maipú, lugar donde fue hallado el cuerpo del exmilitar.

El arribo de ambos se materializó luego de un trabajo de coordinación especial entre la PDI, a través de OCN Interpol Chile, junto a las policías de EE. UU. y Colombia.