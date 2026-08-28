El boom del skincare entre niñas y adolescentes: la propuesta chilena pensada para pieles en desarrollo

El skincare dejó de ser un tema exclusivamente adulto. TikTok, influencers y tendencias internacionales como los llamados “Sephora Kids” han acercado las rutinas de cuidado facial a públicos cada vez más jóvenes.

Y para muchos padres aparece una pregunta inevitable: ¿qué necesita realmente la piel de una niña de 8, 10 o 12 años?

Desde LuLAB la respuesta es simple: menos es más. En esta etapa, la marca apuesta por una rutina básica enfocada en limpieza e hidratación, sin replicar múltiples pasos del skincare adulto.

Una respuesta que nace en Chile

Fue observando este fenómeno en su propio entorno que tres hermanas chilenas decidieron crear LuLAB SafeSkincare.

Sus hijas y sobrinas comenzaban a interesarse por el skincare, conocían marcas y querían replicar las rutinas que veían en redes sociales. Al buscar alternativas para ellas, no encontraban productos seguros, simples y desarrollados específicamente para su edad.

“El fenómeno ya está ocurriendo. Nuestro foco está en que si las niñas y adolescentes ya entraron a este mundo, puedan hacerlo con productos pensados para ellas, sin adoptar rutinas y necesidades que aún no le corresponden ”, explican sus fundadoras.

Su primera línea se concentra en los pasos esenciales del cuidado facial, limpieza e hidratación, y está compuesta por Bubble Pop, una espuma limpiadora para la limpieza diaria; Dream Cream, una crema hidratante de textura ligera; y Glowy Spritz, una bruma facial pensada para refrescar e hidratar la piel durante el día.

Tres productos desarrollados y elaborados en Chile, con fórmulas suaves y libres de disruptores hormonales, parabenos y sulfatos.

Cuidado más allá del skincare

Para LuLAB, el fenómeno también abre una conversación sobre cómo las nuevas generaciones entienden el autocuidado.

La propuesta de la marca busca alejarse de rutinas complejas y de una mirada centrada únicamente en la belleza. Cuidarse también significa moverse, hacer deporte, disfrutar al aire libre, compartir con amigas y construir hábitos saludables desde temprana edad.

Al mismo tiempo, busca entregar una alternativa a padres que hoy deben navegar entre tendencias, ingredientes y recomendaciones que sus hijos reciben constantemente a través de redes sociales.

Con nuevas categorías en desarrollo, LuLAB apuesta por consolidar un segmento todavía incipiente en Chile: skincare creado desde el origen para niñas y adolescentes, combinando formulaciones simples, educación y una identidad capaz de conectar con esta nueva generación.

En un escenario donde el interés por el skincare comienza cada vez más temprano, la propuesta de la marca apunta a cambiar el foco: no se trata de sumar más productos, sino de aprender a cuidar la piel con lo que realmente necesita.