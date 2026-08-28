Cynthia Rimsky es galardonada con el Premio Nacional de Literatura 2026

La escritora Cynthia Rimsky es la ganadora del Premio Nacional de Literatura 2026 en la mención de narrativa.

El reconocimiento fue comunicado este viernes por parte del Ministerio de las Culturas, desde donde destacaron la obra literaria de la escritora.

Rimsky releva en la distinción al escritor Ramón Díaz Eterovic, quien fue premiado en 2025.

Actualmente, el Premio Nacional de Literatura se entrega de forma anual en el certamen: en años pares premia a la narrativa y en años impares a la poesía.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó que “la escritora, periodista y académica se convierte en la séptima mujer en recibir este reconocimiento, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria”.