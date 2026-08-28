Resumen tecnológico: El acuerdo millonario de Meta, los récords de los robots en Beijing y el estreno de GTA VI

El miércoles pasado, Meta informó que llegó a un acuerdo extrajudicial por poco más de 17 mil millones de dólares con las fiscalías de 29 estados norteamericanos, que demandaron a la empresa por el diseño de Facebook e Instagram. La acusación sostenía que ambas plataformas fueron construidas para maximizar el tiempo de permanencia de usuarios menores de edad. El monto quedó por debajo de lo solicitado por los fiscales, pero el pacto obliga a la compañía a modificar el funcionamiento de sus productos.

Qué cambia para los usuarios menores de edad

Las medidas comprometidas incluyen bloqueo de acceso entre la medianoche y las seis de la mañana para menores de edad, un límite inicial de dos horas diarias de uso, reducción de notificaciones durante el horario escolar, controles parentales reforzados, verificación de edad y ocultamiento de los “me gusta”.

Aunque la implementación parte en territorio estadounidense, la expectativa de la industria apunta a que Meta transforme estas reglas en un estándar global para evitar litigios en otros países, lo que alcanzaría también a Chile. El caso sienta un precedente relevante en un sistema judicial que resuelve a partir de fallos previos, por lo que plataformas como X y TikTok siguen de cerca su desenlace.

El debate coincide con un estudio de la OCDE conocido esta semana: los adolescentes chilenos de 15 años pasan en promedio 45 horas semanales frente a plataformas digitales, algo más de seis horas diarias. A ese revés se sumó otro en Reino Unido y Gales, donde las autoridades determinaron que los lentes inteligentes de Meta no podrán usarse en procesos judiciales por razones de privacidad, tal como ocurrió hace una década con los Google Glass.

Robots humanoides rompen marcas en Beijing

Entre el 22 y el 26 de agosto se realizaron las olimpiadas robóticas en el Ice Ribbon de Pekín, con 666 equipos de 16 países, más de 2.000 robots y 51 disciplinas. El Tiangong Ultra, del Beijing Humanoid Robot Innovation Center, corrió los 100 metros planos en 8,64 segundos en la final, aunque terminó chocando contra un muro de contención por falta de capacidad de frenado.

En los 1.500 metros el ganador marcó 2 minutos y 21 segundos, frente a los 6,34 del año anterior. También se realizaron 21 pruebas en escenarios reales, como apagar incendios o cerrar válvulas: de 23 equipos, solo tres completaron las tareas. En el fútbol robótico, ahora de 5 contra 5, se impuso el German Research Center for Artificial Intelligence junto a la Universidad de Bremen.

GTA VI llega el 19 de noviembre

Rockstar Games liberó una vista extendida de Grand Theft Auto VI, el videojuego con el mayor gasto de producción de la historia, a través de Netflix y no de YouTube. La transmisión aumentó el uso de la plataforma en un 50% y provocó fallas por cerca de 20 minutos. El título llegará primero a consolas.