Sandisk reorganiza sus SSD bajo la marca Optimus: Estos son los nuevos modelos lanzados en Chile

Sandisk estrenó en Chile su nueva identidad para unidades SSD internas, denominada SANDISK Optimus, con un portafolio que contempla modelos destinados a creadores de contenido, gamers y usuarios de computadores de alto rendimiento.

La compañía dividió su catálogo en tres categorías: Optimus, Optimus GX y Optimus GX PRO, diferenciadas principalmente por prestaciones, interfaz y velocidades de transferencia.

La renovación también implica un cambio en la nomenclatura de unidades que anteriormente formaban parte de las familias WD Blue y WD_BLACK, que ahora pasan a comercializarse bajo la marca Sandisk.

¿Qué modelos Sandisk Optimus llegan a Chile?

Entre los primeros productos disponibles en el país se encuentra el SANDISK Optimus 5100, ofrecido inicialmente en capacidades de 500 GB y 1 TB.

El modelo utiliza una interfaz PCIe 4.0 y está orientado principalmente a creación de contenido y uso general de alto rendimiento. Dependiendo de su capacidad, puede alcanzar velocidades de lectura secuencial de hasta 7.100 MB/s.

El portafolio para videojuegos contempla el SANDISK Optimus GX 7100, disponible en Chile en versiones de 500 GB y 1 TB, además del GX 7100M de 1 TB.

La familia GX puede alcanzar velocidades de hasta 7.250 MB/s de lectura y 6.900 MB/s de escritura. El modelo 7100M utiliza además el formato compacto M.2 2230, pensado para dispositivos compatibles como consolas portátiles y notebooks.

Optimus GX PRO: hasta 14.900 MB/s

En la parte superior del catálogo se encuentra la línea SANDISK Optimus GX PRO, orientada a computadores de gama alta, creación profesional, videojuegos y cargas de trabajo vinculadas con inteligencia artificial.

En Chile estará disponible el GX PRO 850X de 2 TB, además del GX PRO 8100 en versiones de 1 TB y 2 TB, con alternativas con o sin disipador térmico.

El GX PRO 8100 utiliza una interfaz PCIe 5.0 x4 y alcanza hasta 14.900 MB/s de lectura secuencial. En su versión de 2 TB, la velocidad de escritura llega a los 14.000 MB/s.

La variante de 1 TB mantiene los 14.900 MB/s de lectura, aunque su velocidad máxima de escritura es de 11.000 MB/s.

Según informó la compañía, la nueva familia ya comenzó su distribución en Chile y puede encontrarse a través de tiendas como Casa Royal, Winpy, Mercado Libre, PC Factory y PC Express.