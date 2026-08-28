Ley Nain-Retamal 2.0: Senado comenzará discusión de proyecto sobre legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco

El Senado comenzará la discusión del proyecto de ley que extiende legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco, conocido como ley “Nain-Retamal 2.0”.

La iniciativa será discutida en la Comisión de Constitución y busca modificar el Código Penal para “establecer que la legítima defensa privilegiada también se extenderá al funcionario de las Fuerzas Armadas o de Orden y de Seguridad, de franco, que actúe repeliendo un ataque contra sí mismo o contra un tercero”, explicaron desde el Senado.

La propuesta fue presentada a través de una moción entre distintas diputadas y diputados, entre los que se encuentran los actuales senadores Miguel Becker y Andrés Longton.

De acuerdo a los parlamentarios, la ya aprobada ley Nain-Retamal entrega mayor protección a los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, en sus requerimientos no se incluyen a los funcionarios policiales en la legítima defensa privilegiada para repeler o prevenir ataques encontrándose de civil.

“La legítima defensa privilegiada es una figura legal que invierte o exime de la carga de la prueba sobre el uso de la fuerza. En lugar de que el funcionario o la persona deba demostrar que actuó correctamente para salvar su vida, la ley asume automáticamente que se cumplieron los requisitos legales de la legítima defensa, a menos que se demuestre lo contrario”, señalaron desde el Senado.