Diputado Moreno responde a Blumel y niega “soberbia” en Republicanos: “No tenemos la verdad revelada”

El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, respondió a las críticas del exministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli) y negó que exista “soberbia” o una actitud de “superioridad moral” dentro de su colectividad.

“Yo no creo que tengamos ni soberbia ni superioridad moral. Podemos tener opiniones diferentes en muchos temas, pero nosotros no tenemos la verdad revelada”, afirmó el parlamentario.

La respuesta se produce luego de que Blumel cuestionara la actitud de sectores republicanos frente a la centroderecha, en medio de las diferencias que ha generado dentro del oficialismo la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno.

El exministro acusó que Republicanos mantiene en ocasiones una “lógica adversarial” con Chile Vamos y preguntó: “¿Cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores?”.

Blumel sostuvo además que algunos comentarios provenientes del sector reflejan “una soberbia y una superioridad moral” que dificulta el diálogo democrático.

Moreno pide enfocarse en los puntos de encuentro

Consultado por las declaraciones, Moreno evitó profundizar el enfrentamiento y afirmó que prefiere concentrarse en las coincidencias entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo.

“No vale la pena comentar más. Yo prefiero enfocarme en las materias que nos unen como oficialismo”, señaló.

El diputado reconoció que existen diferencias entre Republicanos y colectividades como Renovación Nacional y Evópoli, pero aseguró que en el trabajo parlamentario y dentro del Gobierno buscan alcanzar acuerdos.

“Eso es más importante que los epítetos y ciertos descalificativos”, agregó.

Moreno también destacó la participación de figuras provenientes de Chile Vamos en la administración del Presidente José Antonio Kast y sostuvo que el Ejecutivo no fue conformado a partir de criterios de superioridad política.

“Este gobierno no se armó en base a unos anillos concéntricos o teorías de superioridad moral, para nada. Nosotros estamos profundamente agradecidos de un sinfín de personas de Chile Vamos que están haciendo un trabajo realmente extraordinario”, afirmó.

El cruce ocurre en medio de las diferencias que ha provocado la reforma de seguridad dentro del oficialismo, luego de que dirigentes de Chile Vamos y académicos cuestionaran algunas de sus disposiciones y advirtieran eventuales rasgos “iliberales”.