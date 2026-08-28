JetSMART apunta contra comunicado de Migraciones por embargo de cuentas corrientes: Acusó que es “improcedente” que institución presente sanciones como definitivas

La aerolínea JetSMART afirmó que las sanciones informadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no son definitivas y se mantienen bajo litigio en los Tribunales de Justicia.

A través de un comunicado, la empresa además cuestionó la información pública emitida por el Sermig.

JetSMART indicó que “considera necesario precisar que las multas se encuentran actualmente controvertidas en sede judicial y representan menos del 0,0003% de los pasajeros que la aerolínea transporta anualmente”.

“Es importante aclarar que dichas multas se relacionan con una controversia respecto de la entrega de información requerida por la autoridad migratoria y, en ningún caso, con el transporte ilegal de personas, como podría desprenderse del comunicado del Servicio”, añadió.

En esa misma línea, apuntaron que “resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia”.

Además, puntualizaron que la justicia ya habría fallado a favor en uno de los castigos: “Resulta especialmente relevante que una de las sanciones invocadas por el Servicio fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió un recurso de protección interpuesto por JetSMART al concluir que la conducta atribuida a la compañía no se encontraba comprendida en la norma aplicada por la autoridad. Dicha decisión fue recurrida por el SERMIG y la causa se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema”.

Finalmente, apuntaron que consideran “improcedente que el comunicado mezcle estas controversias judiciales con referencias generales a situaciones de ingreso irregular al país y con otras materias que no forman parte del objeto de los procesos actualmente en tramitación. Esa presentación descontextualizada puede generar una impresión equivocada acerca de los hechos discutidos y el estado real de las causas”.