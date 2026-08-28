Revelan qué hacía en Renca carabinero asesinado: Habría llegado para realizar una entrega por Uber Eats

Nuevos antecedentes comenzaron a esclarecer qué hacía en Renca el cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, asesinado de un disparo en el rostro durante la tarde de este jueves mientras se encontraba de franco.

Según reveló La Tercera, citando fuentes conocedoras del caso, el funcionario de 32 años realizaba labores paralelas mediante la aplicación Uber Eats y habría llegado al sector para efectuar una entrega.

El antecedente todavía no ha sido confirmado públicamente por el Ministerio Público, que mantiene abiertas las distintas líneas investigativas para reconstruir la dinámica del homicidio.

Ortiz fue encontrado cerca de las 19:15 horas en calle 21 de Mayo, en Renca, vestido de civil y a pocos metros de su vehículo particular. Presentaba un impacto balístico en el rostro.

La entrega que habría realizado antes del ataque

De acuerdo con los antecedentes publicados por el citado medio, el carabinero había salido durante la tarde desde la Escuela de Formación de Cerrillos y posteriormente se trasladó hasta Renca para realizar una entrega que ya estaba coordinada.

Al llegar al lugar, se habría encontrado con tres sujetos a quienes entregó un paquete. Según la misma publicación, los individuos se habrían negado a pagar y uno de ellos habría utilizado un arma blanca para intimidarlo.

En ese momento, Ortiz habría intentado sacar desde un banano su arma de servicio, tras lo cual otro de los sujetos le disparó en el rostro.

Los atacantes habrían escapado con el paquete y con el arma del funcionario.

Estos antecedentes forman parte de una dinámica que todavía debe ser establecida formalmente por la Fiscalía ECOH. Durante las primeras diligencias, una de las hipótesis apuntó a un eventual intento de robo del vehículo del carabinero, pero su automóvil fue encontrado en el lugar.

Antes de conocerse estos antecedentes, el fiscal ECOH Cristóbal Salazar había señalado que uno de los puntos centrales de la investigación era precisamente determinar por qué Ortiz se encontraba en ese lugar.

El persecutor confirmó también que el funcionario estaba fuera de su vehículo cuando fue asesinado y recalcó que hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis.