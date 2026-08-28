Dictan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial acusado por filtrar datos de investigación

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para un funcionario del Poder Judicial acusado por la filtración de datos de una investigación judicial.

Se dictó un plazo de 200 días para la investigación de la causa.

Se trata de Jaime Inostroza, un ingeniero informático que tenía 29 años de carrera en el Poder Judicial, que fue detenido a comienzos de la semana en su domicilio.

El caso fue constatado tras diligencias realizadas por el Ministerio Público, que verificó que el trabajador habría vendido información a una banda que se dedica al narcotráfico en San Bernardo.

Inostroza fue detenido en su domicilio y se le incautaron dos teléfonos celulares y su computador.

¿Cómo se logró la detención?

El periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, explicó que se le imputan los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos y la vulneración al artículo 38 de la ley 20.000, que regula la prohibición de dar a conocer información reservada respecto a investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

El Ministerio Público se percató de que una banda de narcotráfico en San Bernardo estaba familiarizada con diligencias judiciales y que incluso sabían cuándo se les practicaban estas gestiones, tales como pinchazos o escuchas telefónicas, allanamientos, entre otras.

En una de las escuchas telefónicas, uno de los miembros de la agrupación habría mencionado tener un “topo” en el Poder Judicial, quien le habría filtrado la información de las diligencias.