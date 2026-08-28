Quiroz tras conocerse alza de desempleo: “Estamos muy preocupados por el tema, pero por sobre todo, ocupados”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este viernes al alza de 0,8 puntos porcentuales que registró la tasa de desocupación en doce meses.

Esto, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas informara que la desocupación llegó a 9,5% durante el trimestre mayo-julio, su nivel más alto en cinco años.

“Siempre nos preocupa, estamos enfocados en eso. Con las medidas que estamos haciendo esperamos recuperar la inversión el próximo año, tener un crecimiento, como dije ahora, de 3,5% y empezar a resolver este problema desde la perspectiva del crecimiento”, afirmó.

“Esperamos un repunte en el último trimestre, especialmente de la mano de la construcción con las medidas que se están tomando. Estamos muy preocupados por el tema, pero por sobre todo, ocupados“, agregó.

El encargado de la billetera fiscal proyectó además un repunte en el último trimestre de este año, impulsado principalmente por el sector de la construcción, de la mano de las medidas que el Gobierno ha adoptado para dinamizar esa industria.

Quiroz descarta una baja en la tasa de interés

Respecto a si se requerirá una baja en la tasa de interés, Quiroz fue enfático en descartar esa alternativa: “No necesitamos bajar la tasa, muy por el contrario, creo que la economía ha empezado a recuperarse el último trimestre y el próximo año también, así que no hay ninguna necesidad, me parece, a esta altura de bajar la tasa”.

“No va por ahí la reactivación, la reactivación va por la inversión privada que se va a recuperar”, puntualizó.