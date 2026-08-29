Katherinne Wollerman se consagra como tricampeona tras ganar el Campeonato Mundial de Paracanotaje de Polonia 2026

Katherinne Wollerman se consagró como tricampeona mundial luego de conquistar el título de KL1 200 en el Campeonato Mundial de Para Canotaje de Polonia 2026.

La chilena se mantuvo liderando la competencia de principio a fin y cruzó la meta en 52.23 segundos, con lo que revalidó el título mundial conseguido el 2025 en Hungría y el 2024 en Italia.

En la carrera se impuso ante la china Maosan Xie y la canadiense Brianna Hennessy en una definición de alto nivel.

Tras su triunfo, la paraatleta expresó: “Fue una carrera muy emocionante y difícil. Sacamos oro. Es muy importante para mí, es mi tercer oro mundial. Estoy muy agradecida del cuerpo técnico y médico. Esto se lo dedico a mi familia y a todo Chile, que son lo más grande”.

Con este oro, Wollermann llegó a su tercer título mundial consecutivo, obteniendo un lugar entre las grandes figuras del paracanotaje internacional.

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