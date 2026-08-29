Tercera alarma de incendio en Santiago: 19 compañías combatieron el fuego en un mall chino de Santa Rosa con Santa Isabel

Un voraz incendio afectó durante la madrugada de este sábado a un local comercial del centro de Santiago, Región Metropolitana. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que la magnitud del fuego obligó a declarar tercera alarma de incendio, con la movilización de 19 compañías y 21 carros.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 15 Compañías ante Tercera Alarma de #Incendio declarado en local comercial cerrado, en Av. Santa Rosa y Av. Santa Isabel, en la comuna de Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/fgK1sfpaNS — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) August 29, 2026

Materiales tóxicos e inflamables

El recinto afectado corresponde a un mall chino, donde los voluntarios enfrentaron “gran material combustible, inflamable, también tóxico, principalmente textiles, plásticos”, según detalló Tromben, según reportó La Tercera, quien calificó la combustión como compleja.

Vecinos deben mantenerse en sus casas

Tras controlar la propagación, los equipos centraron su trabajo en el interior del recinto para extinguir los focos activos. No se registraron lesionados y la situación ya está controlada.

Bomberos iniciará las diligencias investigativas para determinar las causas, mientras el comandante recomendó a los residentes mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir, ante el riesgo de intoxicación por inhalación de humo.