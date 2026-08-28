¿Quién es Fernando Cerimedo? La periodista Francisca Skoknic explica el perfil del consultor político argentino

La subdirectora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y cofundadora de RobotLaBot, Francisca Skoknic, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el perfil del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en Bolivia luego de que su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, fuera víctima de un ataque armado perpetrado por dos hombres el pasado lunes.

Skoknic señaló que las primeras investigaciones sobre Cerimedo se realizaron a través de CLIP, en el marco de un proyecto en el que participan diversos comunicadores y que busca investigar las redes de desinformación en América Latina.

“Trabajamos periodistas de toda la región y, en algún minuto, todos llevamos nuestros primeros hallazgos y unas conclusiones que sacamos es que Cerimedo aparecía en las investigaciones en los equipos de Brasil, Argentina y Chile. Por lo tanto, decidimos meternos los tres equipos de los tres países a investigarlo a fondo. En el caso de Chile, él tenía un rol importante en campañas de desinformación, tanto en el plebiscito de entrada en 2020 como en el plebiscito de salida en 2022”, explicó.

En esa línea, remarcó que “se denomina a Cerimedo como el ‘rey de los bots’ o ‘el rey de los trolls’, y la verdad es que nuestra experiencia en Chile, que es el primer país donde tuvo un rol relevante, es que es un tipo que tiene una caja de herramientas bastante amplia y que no se limita a las redes sociales”.

Asimismo, describió que parte de su estrategia para presentarse como “el gran consultor de la derecha latinoamericana” consiste en atribuirse éxitos, como ocurrió con el primer proceso constituyente en Chile. Además, señaló que construye “su estrategia política con mentiras y su currículum con cosas que son inverificables”.

“Nosotros tratamos de verificar varias de las cosas y no fue posible”, expuso.

El caso de Brasil