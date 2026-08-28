EE.UU. alcanza acuerdo petrolero con Venezuela que contempla el control de 65 mil millones de barriles de reservas

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el viernes por la noche que Estados Unidos llegó a un acuerdo petrolero con Venezuela, una medida que, según afirmó, más que duplicará las reservas petroleras estadounidenses, aumentará el suministro de petróleo y reducirá los precios de la gasolina.

“Bajo mis instrucciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 MILLONES DE BARRILES de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, dijo Trump en redes sociales.

“Esta transacción histórica MÁS QUE DUPLICA las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, al tiempo que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un éxito enorme y una gran prosperidad. ¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en expansión, entre Venezuela y Estados Unidos!”, continuó Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como “una enorme victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

“Para el pueblo venezolano, este acuerdo generará cerca de US$ 100.000 millones en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”, dijo Rubio poco después del anuncio de Trump.

CNN se comunicó con el Gobierno venezolano para solicitar comentarios.

Esta historia se actualizó con detalles adicionales.