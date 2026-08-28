Caso Ojeda: Decretan prisión preventiva para ‘El Turko’ y ‘El Gocho’

Durante este viernes, el tribunal decretó prisión preventiva para ‘El Turko’ y ‘El Gocho’ por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, entregó detalles de la audiencia de formalización y destacó los avances de la investigación.

“Lo relevante es que en este caso estamos llegando a la cúspide de la organización. Solo nos falta que llegue a nivel de Sudamérica ‘Carlos Bobby’, que corresponde a Carlos Gómez Moreno”, señaló.

“El tribunal, en este caso, dio por establecida la existencia tanto del delito como de la participación que tienen ambos imputados (‘El Turko’ y ‘El Gocho’). Por lo tanto, decretó respecto de ellos la medida de prisión preventiva”, agregó.

Respecto del rol de ‘El Turko’, Barros explicó que se trata del líder del Tren de Aragua en Chile y que habría estado a cargo de la parte operativa, entregando instrucciones desde el extranjero para concretar el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Asimismo, señaló que, tras el crimen ocurrido el 21 de febrero de 2024, ‘El Turko’ habría ordenado reprender a los participantes del operativo debido a que, según la investigación, no habrían ejecutado el hecho de acuerdo con las instrucciones entregadas por la cúpula de la organización.

En ese contexto, el fiscal indicó que ‘El Turko’ habría dispuesto la salida del país de los involucrados, proceso que comenzó el 27 de febrero. Entre quienes abandonaron Chile se encontraba Luis Carrillo Ortiz, alias ‘El Gocho’, quien también fue formalizado durante esta jornada.

Según explicó Barros, los involucrados habrían salido del país debido a que el secuestro no se ejecutó de la manera instruida por la cúpula del Tren de Aragua.

Rafael Enrique Gámez Salas, conocido como ‘El Turko’, fue imputado por los delitos de asociación criminal y secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Además, se le imputan otros dos secuestros con homicidio, extorsiones a comerciantes y secuestros de personas que comercializaban productos, como zapatillas, a través de aplicaciones.

¿Cómo se relaciona el Caso Ojeda con Diosdado Cabello?

Consultado en un punto de prensa sobre cuál sería el nexo entre el Caso Ojeda y Diosdado Cabello, Barros remarcó: “Lo que nosotros hemos venido reiterando desde abril de 2024 es que este hecho tiene una connotación que no son las propias que tiene el Tren de Aragua”.

“El Tren de Aragua actuó prestando un servicio, en este caso en particular, no de la forma típica que tiene de actuar. Nunca lo hemos visto actuando, incluso, para decirlo de manera muy sencilla, caracterizados de funcionarios de la Policía de Investigaciones, solo en este caso. Actuó por orden, en este caso, de acuerdo con los antecedentes que hemos recopilado en la investigación, de Diosdado Cabello, quien encarga el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda, quien era un disidente del gobierno venezolano”, concluyó.