Ministro Quiroz anticipa nuevas alzas en el precio de los combustibles: ¿Cuánto subirán?

Este viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el precio del diésel podría registrar nuevas alzas durante las próximas semanas si se mantiene el escenario internacional.

Quiroz sostuvo que todavía existe una diferencia que debe ser traspasada al precio local y estimó que esta alcanza “del orden de $200 por litro”, detallando que el ajuste se ha realizado de manera gradual a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Posible segunda y tercera alza

El ministro recordó que el pasado 19 de agosto el precio del diésel aumentó cerca de $100 por litro, planteando que podrían haber nuevos aumentos si las condiciones externas no cambian. “Tuvimos que hacer un alza de $100, y si esto se mantiene, vamos a tener que tener una segunda y muy probablemente una tercera”.

El secretario de Estado explicó que “el problema no es el petróleo, el problema es el diésel porque la diferencia entre el petróleo y el diésel es la refinación. Y lo que ha ocurrido con las guerras es que se han destruido refinadoras en el mundo; en Rusia, en Medio Oriente”.

“La diferencia en dólares por barril entre lo que cuesta el diésel y lo que cuesta el petróleo era de US$22 por barril, equivalente a $127 por litro. Esa es la diferencia entre el diésel y el petróleo que había al comienzo de la guerra. Y hoy día la diferencia es de US$90 por barril. O sea, la diferencia entre el petróleo y el diésel pasó de US$22 a US$90. Por eso ustedes ven que baja el petróleo, pero el diésel no baja. De hecho, está en el mismo nivel que al comienzo de la guerra”, añadió.