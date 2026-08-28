VIII Cumbre de Mujeres Líderes culmina con éxito y refuerza el impulso al liderazgo femenino

Con una alta convocatoria y una activa participación del mundo público, privado y diplomático, se realizó con éxito la VIII Cumbre de Mujeres Líderes, este jueves 27 de agosto en el Centro Cultural GAM.

La jornada contó con la participación de la ministra de Salud, May Chomalí, y de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, cuyas intervenciones fueron recibidas con aplausos por los asistentes. Ambas autoridades habían sido convocadas como parte de las principales voces de esta octava edición.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia de la embajadora de Suiza en Chile, Charlotte Bleisch, junto a autoridades, embajadores, altas ejecutivas, empresarias y representantes de distintos sectores, consolidando a la Cumbre como un espacio de encuentro, reflexión y generación de redes en torno al liderazgo femenino.

Durante la jornada se abordaron dos grandes desafíos. El primero, “Sostener a las que sostienen”, puso sobre la mesa el costo real de la economía del cuidado y el burnout de género, visibilizando las dificultades que enfrentan muchas mujeres al compatibilizar las exigencias profesionales con las responsabilidades familiares. El segundo panel, centrado en liderazgo regenerativo, profundizó en el rol de la sostenibilidad y la inteligencia artificial en la agenda de las mujeres que ocupan posiciones de alta dirección.

“Desde la Cámara Chileno Suiza creemos firmemente en la importancia de generar espacios que conecten al mundo público y privado y que permitan visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino. Esta Cumbre demuestra que la colaboración entre cámaras y sectores es clave para avanzar hacia organizaciones más diversas, sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro”, señaló Constanza Cárdenas, gerente general de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

La VIII Cumbre de Mujeres Líderes fue organizada por la Cámara Chileno Británica de Comercio, la Cámara Chileno Suiza de Comercio y la Cámara Chileno Belgo Luxemburguesa de Comercio, con la colaboración de la Cámara Franco Chilena y la Cámara de Comercio Italiana, reafirmando el valor de la colaboración intercámaras para abordar desafíos comunes y promover conversaciones relevantes para el desarrollo del país.

La jornada dejó también un mensaje transversal: avanzar en liderazgo femenino no solo implica aumentar la participación de mujeres en espacios de decisión, sino también generar las condiciones culturales, laborales y organizacionales necesarias para que ese liderazgo pueda desarrollarse de manera sostenible.

Con esta nueva edición, la VIII Cumbre de Mujeres Líderes reafirma su propósito de conectar, inspirar y abrir espacios de conversación que contribuyan a impulsar el talento y liderazgo femenino, fortaleciendo al mismo tiempo la colaboración entre el sector público, privado y diplomático.