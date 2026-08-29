Riada en Nepal: La cifra de muertos llega a 682 y casi 3.000 personas siguen desaparecidas

(EFE) – La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) informó este sábado que la cifra de cuerpos recuperados en el país asciende a 675, la mayoría hallados en Chitwan y Nawalparasi Este, en la zona baja de la cuenca, donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas. A ese balance se suman siete fallecidos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total a 682 personas entre ambos lados de la frontera.

Miles de personas sin localizar

El organismo nepalí mantiene 2.418 personas registradas como incomunicadas o desaparecidas, entre ellas 589 ciudadanos extranjeros y 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos del sector. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) detalló que 184 turistas fueron rescatados con vida y 420 permanecen sin localizar. Entre los rescatados de este sábado figuran dos ciudadanos españoles.

Miles de integrantes de equipos de emergencia continúan las labores sobre una superficie de lodo que ya se endureció y que, según los reportes oficiales, sepultó a decenas de personas.

Morgues saturadas y muestras de ADN

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cuerpos recuperados en los ríos obligó a las autoridades locales a modificar sus protocolos. En el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur) comenzó la toma masiva de muestras de ADN antes de sepultar los cadáveres no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

El Gobierno nepalí solicitó asistencia internacional en materia forense y de conservación de cuerpos, junto con el despliegue de equipos técnicos. El objetivo apunta a rescatar a centenares de trabajadores que podrían permanecer atrapados en los túneles anegados de las centrales hidroeléctricas de la cuenca.