Investigan por lavado de activos a operadora de Betnacional, la casa de apuestas que auspicia a Cruzeiro

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación contra NSX Brasil, operadora de la casa de apuestas Betnacional, por sospechas de evasión fiscal, evasión de divisas y lavado de activos.

Betnacional tiene una fuerte presencia en el fútbol brasileño y actualmente es patrocinador principal de Cruzeiro, además de mantener acuerdos con otros clubes del país.

La Receita Federal y el Ministerio Público Federal (MPF) desplegaron este viernes la Operación Jogo de Sombras, que contempla seis órdenes de allanamiento en João Pessoa, Recife y São Paulo.

Según las autoridades, el grupo empresarial investigado habría movido más de R$5 mil millones durante 2025, equivalentes a cerca de US$960 millones.

La empresa en Curazao que está bajo la lupa

La investigación apunta a que los responsables habrían creado una empresa de fachada en Curazao para aparentar que la plataforma funcionaba desde el extranjero durante el período previo a la regulación del mercado de apuestas en Brasil.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes recopilados por los investigadores, las empresas responsables de las operaciones se encontraban realmente en territorio brasileño.

Las autoridades también identificaron indicios de movimientos de dinero entre Brasil y el exterior mediante instituciones de pago y otras operaciones financieras que habrían dificultado el seguimiento de los recursos y la identificación de sus beneficiarios finales.

Parte de esos fondos habría regresado posteriormente a Brasil como pagos por supuestos servicios, mecanismo que ahora forma parte de las diligencias.

NSX obtuvo autorización para operar legalmente apuestas de cuota fija en Brasil a partir de 2025. Betnacional figura actualmente entre las marcas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda brasileño.

No obstante, la investigación sostiene que las presuntas irregularidades tributarias y financieras habrían ocurrido tanto antes como después de la regulación del sector.

La Receita Federal abrió 11 procedimientos fiscales y estima un potencial de recuperación tributaria cercano a R$300 millones.

Durante esta etapa de la operación no se emitieron órdenes de detención.