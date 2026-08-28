Servicio de Migraciones embarga cuentas corrientes de Jetsmart por casi $800 millones tras transportar extranjeros sin documentación necesaria

El miércoles recién pasado, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) embargó las cuentas corrientes de Jetsmart, debido al transporte de extranjeros que no contaban con la documentación necesaria para ingresar a Chile.
Asimismo, se suman casos donde la aerolínea no entregó el listado de pasajeros que hicieron ingreso al país.
La empresa acumuló 42 multas cursadas por la institución entre 2023 y 2025, por un monto de $781.422.879 (10.820 UTM).
“Las multas obedecen a infracciones a la legislación migratoria, y que en su momento fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones de Chile. Las transgresiones a la normativa corresponden principalmente a transportar a Chile a extranjeros que no cuentan con documentación necesaria para ingresar a nuestro país“, explicaron desde Migraciones.
De esta manera, el embargo se concretó luego de cumplir con los procesos sancionatorios y el derecho de Jetsmart a entregar sus respectivos descargos, los que “finalmente no lograron desvirtuar los hechos indicados más arriba”.
Migraciones indicó que está realizando capacitaciones en las líneas aéreas que operan en Chile, “reiterando la normativa migratoria vigente y los requisitos que se exigen para que las empresas transporten a extranjeros al país”.
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