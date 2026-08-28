Formalizan a funcionario del Poder Judicial por filtración de datos: Habría vendido información reservada a banda de narcotráfico

Este viernes está siendo formalizado un funcionario del Poder Judicial acusado por la filtración de datos de una investigación judicial.

Se trata de Jaime Inostroza, un ingeniero informático que tenía 29 años de carrera en el Poder Judicial, que fue detenido a comienzos de la semana en su domicilio.

El caso fue constatado tras diligencias realizadas por el Ministerio Público, que verificó que el trabajador habría vendido información de diligencias que estaban siendo aprobadas por jueces a grupos de crimen organizado, en particular a una banda de narcotráfico en San Bernardo.

Inostroza fue detenido en su domicilio y se le incautaron dos teléfonos celulares y su computador.

¿Cómo se logró la detención?

El periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, explicó que se le imputan los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos y la vulneración al artículo 38 de la ley 20.000, que regula la prohibición de dar a conocer información reservada respecto a investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

El Ministerio Público se percató de que una banda dedicada al narcotráfico en San Bernardo estaba familiarizada con diligencias judiciales y que incluso sabían cuándo se les practicaban estas gestiones, tales como pinchazos o escuchas telefónicas, allanamientos, entre otras.

En una de las escuchas telefónicas, uno de los miembros de la agrupación habría mencionado tener un “topo” en el Poder Judicial, quien le habría filtrado la información de las diligencias.

Fue así como la Fiscalía logró dar con el funcionario que está siendo formalizado esta jornada.