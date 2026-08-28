La arremetida del embajador de China en Chile contra EE.UU.: Acusó comentarios “hipócritas” y aseguró que son la “principal fuente de daño” a los intereses de América Latina

Un nuevo episodio de las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China se escribió en territorio chileno.

Este viernes se publicó en El Mercurio una carta firmada por el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y que lleva por título: “Algunos en Estados Unidos se creen el ‘emperador‘ de América Latina“.

En el texto, el representante comenzó señalando que “recientemente, ciertas voces de EE.UU. comentaron sobre la relación entre China y América Latina, dando órdenes a países latinoamericanos para que limiten su cooperación con China, y calificaron de ‘tontería‘ el mantener un equilibrio entre China y EE.UU. No es la primera vez que Washington se erige como dueño de América, pero lo engañoso e hipócrita de sus comentarios resulta alarmante“.

Posteriormente, aseguró que “China desarrolla sus relaciones con los países latinoamericanos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido, sin perseguir nunca ‘China first’; aboga por priorizar el terreno común sobre la discrepancia, y nunca ha recurrido a la intimidación ni coerción; respeta las cooperaciones amistosas de América Latina con todos los países, y nunca le ha pedido tomar partido”.

“La mayor fuente de daño” a América Latina

A continuación, el embajador Niu aseguró que “al mismo tiempo, la mayor fuente de daño a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de América Latina es precisamente el propio EE.UU.“.

Además, abordó el polémico arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos a Chile, junto a una alusión al Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. Sostuvo que “en lo económico y comercial, mientras exige a sus socios que ‘crean en ellos’, y a pesar de tener un superávit comercial con Chile y un tratado de libre comercio bilateral, no ha dudado en imponer aranceles a Chile y otros países, bajo absurdos pretextos como ‘reciprocidad’ y ‘trabajo forzoso’, al tiempo que obstaculiza la cooperación entre China y América Latina, sin ser capaz de superar las ventajas chinas en términos de demanda del mercado, capacidad industrial y tecnológica y soluciones accesibles”.

“En la seguridad, codicia territorios ajenos, derribó gobiernos, no deja de implementar intervención armada y sanciones unilaterales; hace caso omiso de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y promueve la militarización en bloque; siendo el mayor consumidor mundial de drogas y la principal fuente de armas ilegales en la región, y permitiendo la proliferación de medicamentos recetados y marihuana. Sin embargo, quiere combatir el narcotráfico en otros países para encubrir su propia vergüenza“, añadió.

Cable submarino: “EE.UU. ha llevado al extremo la desinformación y la intimidación”

Niu Qingbao también se refirió a la polémica de inicios de 2026 entre Chile y Estados Unidos a raíz de la negociación por la construcción de un cable submarino entre China y territorio chileno.

Dicha situación gatilló una sanción diplomática contra altas autoridades de la administración del ex Presidente Gabriel Boric, como el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Al respecto, el embajador chino indicó que “en el caso del cable submarino China-Chile, EE.UU. ha llevado al extremo la desinformación, la intimidación y el doble rasero. El proyecto del cable submarino China-Chile es completamente transparente: la empresa china solo se encarga de la construcción de la infraestructura, mientras que el almacenamiento, la gestión y el uso de los datos corren por cuenta del operador futuro, algo muy distinto al cable Humboldt, cuyo propietario y usuario es Google”.

“En febrero de este año, lo que la Subtel otorgó, y luego, bajo presión y coerción de EE.UU., revocó fue una licencia de servicios intermedios de telecomunicaciones (ITS), la que solo autorizaba a la empresa china para prestar servicios intermedios, siendo solo el primero de los 13 pasos que se requieren para construir un cable submarino en Chile. Afirmar que el proyecto ‘se aprobó en pocos meses’ es una pura patraña que busca engañar al público“, remató.

Finalmente, sobre este punto acusó que “EE.UU. utilizó las visas como arma para sancionar a autoridades chilenas y sus familiares, una matonería del hegemonismo contra individuos. Hace poco, Google anunció la instalación de tres nuevos cables submarinos en América Latina, uno de ellos conectado a Chile, y la cuestionable trayectoria de EE.UU. en ciberseguridad parece no afectarle en absoluto, como si todos los cables estuvieran a su merced”.

Niu Qingbao remató indicando que “el espionaje, las bases militares, las intervenciones que EE.UU. lleva a cabo en la región son para ‘protegerla‘, para que América Latina sea un ‘patio trasero‘ más seguro según la Doctrina Monroe”.

“Creo que a EE.UU. se le ha hecho mala costumbre creerse el ‘emperador‘ de América. Instamos a EE.UU. a dejar de interferir en el derecho soberano de los países a elegir sus socios, y a contribuir con hechos concretos a la prosperidad y estabilidad de América Latina y el Caribe”, sentenció el representante del gigante asiático.