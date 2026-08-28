Exministro Blumel arremete contra Republicanos: “¿Cuántos de sus dirigentes han vivido en poblaciones y conocen las necesidades del pueblo?”

El exministro del Interior Gonzalo Blumel lanzó una dura crítica contra sectores del Partido Republicano, en medio de la controversia por la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast y los cuestionamientos que ha recibido desde el mundo académico y liberal.

La discusión se intensificó durante los últimos días después de que figuras como Arturo Fontaine, Javier Couso y Carlos Peña advirtieran sobre eventuales rasgos “iliberales” de la iniciativa, que amplía las facultades del Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado.

Desde Republicanos, en tanto, han respondido que esas críticas desconocen la realidad que enfrentan las personas afectadas por la delincuencia. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó esta semana que Fontaine y Couso desconocen “la angustia profunda que vive la inmensa mayoría de chilenos”.

Consultado sobre esa discusión, Blumel cuestionó que dirigentes republicanos contrapongan las advertencias del mundo académico con una supuesta mayor conexión de su sector con las preocupaciones ciudadanas.

“Ahora yo me pregunto: ¿cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores?”, planteó.

El exsecretario de Estado profundizó sus reparos y sostuvo que existe una diferencia entre analizar las demandas ciudadanas a través de las redes sociales y experimentarlas directamente.

“Una cosa es meterse a redes sociales, indagar en ellas, dilucidar lo que dicen los bots, y otra cosa es realmente ir a un consultorio a atenderse, estar en Fonasa, que tus hijos vayan a una escuela pública, que vayan a un liceo con números y que ahí realmente sientan lo que es la realidad y el deseo de los chilenos”, afirmó.

Blumel acusa “soberbia y superioridad moral”

Blumel sostuvo que este tipo de descalificaciones hacia quienes discrepan de la reforma reflejan un problema que, a su juicio, afecta tanto a sectores de derecha como de izquierda.

“Para mí, esos comentarios son un reflejo de una soberbia y una superioridad moral que, en ciertos sectores de la política, en la derecha y también en la izquierda, se ha vuelto infumable y hace muy difícil el diálogo democrático”, señaló.

El exministro ya había manifestado reparos a la reforma constitucional de seguridad. Esta semana calificó la iniciativa como “un error político” y advirtió sobre los riesgos de entregar atribuciones demasiado amplias al Estado, aunque recalcó su respaldo a la agenda general del Gobierno contra la delincuencia.