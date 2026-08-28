Ley de Reconstrucción entraría en vigencia en septiembre: Quiroz apuesta por crecimiento de 3,5% en 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fijó para la primera quincena de septiembre la entrada en funcionamiento de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, luego de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto.

Durante un seminario organizado por PwC y Bci, el secretario de Estado adelantó además que el Gobierno proyecta que la economía chilena crezca 3,5% en 2027 y que la inversión se expanda cerca de 7%.

Según Quiroz, para alcanzar esa cifra de crecimiento no sería necesario que el Banco Central reduzca la tasa de interés, debido al efecto que tendrían las distintas medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

La estimación del ministro se ubica por sobre el escenario base más reciente del Banco Central. En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, el organismo proyectó para 2027 una expansión del PIB de entre 2% y 3%.

Actualmente, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se encuentra en 4,5%. Su nivel es determinado de manera autónoma por el Consejo del Banco Central.

Ley de Reconstrucción apunta a septiembre

Quiroz señaló que el Ejecutivo espera completar durante la primera quincena de septiembre el proceso necesario para que la Ley de Reconstrucción comience a operar.

El proyecto ya fue despachado por el Congreso, pero durante agosto debió pasar por el Tribunal Constitucional debido a distintos requerimientos presentados tanto por parlamentarios como por el propio Gobierno.

Entre sus resoluciones, el TC mantuvo en lo sustancial el mecanismo de invariabilidad tributaria, una de las normas centrales para Hacienda, pero declaró inconstitucionales disposiciones que establecían compensaciones para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada.

Esta semana, además, el tribunal rechazó el requerimiento presentado por el Ejecutivo contra la norma que obliga a empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a clientes ubicados en zonas afectadas por catástrofes, incluso cuando el suministro hubiera sido suspendido previamente por falta de pago.

Inversión crecería 7% en 2027

El ministro también anticipó una recuperación más fuerte de la inversión durante el próximo año y estimó que esta podría expandirse alrededor de 7%.

Hacienda ha apostado a que la Ley de Reconstrucción, junto con cambios tributarios, medidas para acelerar permisos y otras iniciativas económicas, permita elevar la inversión y la actividad durante 2027.