Vodanovic pide retirar reforma de seguridad de Kast: “Es como un auto que ya tiene pérdida total, no se puede arreglar”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió al Gobierno retirar la reforma constitucional de seguridad y sostuvo que el proyecto presenta problemas tan profundos que no sería suficiente introducir modificaciones durante su tramitación.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria afirmó que existe un amplio nivel de cuestionamientos a la propuesta, incluyendo críticas desde sectores del propio oficialismo, académicos y especialistas constitucionales.

“Si todos dicen, académicos, constitucionalistas, oposición, gobierno, oficialismo, todos dicen que está malo, bueno, ¿por qué hay que arreglarlo?”, planteó.

“Esto es como un auto que ya tiene pérdida total, no se puede arreglar”, agregó.

“No tiene viabilidad ni política ni técnica”

Vodanovic sostuvo que el Ejecutivo debería reconocer los problemas de la iniciativa y abrir una nueva discusión sobre la base de proyectos que ya se encuentran en tramitación o que puedan entregar respuestas más concretas frente al crimen organizado.

“Este proyecto no tiene viabilidad, ni política, ni técnica”, afirmó.

Entre sus principales reparos mencionó el nuevo estado de excepción propuesto por el Gobierno y las facultades que entregaría al Presidente de la República.

La senadora acusó que la iniciativa tiene “ribetes autoritarios” y sostuvo que no corresponde alterar los contrapesos institucionales bajo el argumento de fortalecer la seguridad.

“Crear un estado de emergencia que finalmente le da facultades omnímodas al Presidente por casi un año, sin control del Congreso, yo me pregunto si ese proyecto lo presentara alguien de izquierda, qué se diría”, señaló.

Pide avanzar en proyectos ya existentes

La presidenta del PS planteó que el Gobierno debería concentrarse en medidas relacionadas con el sistema penitenciario, Gendarmería y la persecución del crimen organizado, en lugar de insistir en una reforma constitucional que, a su juicio, ha terminado entrampando el debate.

Vodanovic recordó que junto a otros senadores presentó anteriormente una reforma vinculada a regímenes penitenciarios más severos y sostuvo que ese tipo de iniciativas podría servir como base para buscar acuerdos.

“Yo lo que les pido al Gobierno es que avancemos en los temas y no nos entrampemos en discusiones estériles que no ayudan a solucionar los problemas”, afirmó.

La senadora también cuestionó la conducción política del Ministerio de Seguridad y sostuvo que el Ejecutivo debería escuchar con mayor atención a parlamentarios y especialistas antes de impulsar cambios de alcance constitucional.

“Lo que le hace falta es una escucha activa al ministro para poder entender el escenario al que nos estamos enfrentando”, concluyó.