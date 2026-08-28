Congresista de Florida declara “no bienvenido” a Jelly Roll tras sus críticas a Trump en televisión

El congresista republicano de Florida, Jimmy Patronis, aseguró que el cantante Jelly Roll “no es bienvenido” en el estado, luego de que el artista criticara a Donald Trump durante su participación como presentador invitado de “Jimmy Kimmel Live!”. El músico calificó al mandatario como “cerdo gordo” y aseguró que estaba “lleno de mierda” en distintos segmentos del programa.

Bromas sobre el físico del presidente en dos episodios

Durante un monólogo, Jelly Roll relató haber perdido 300 libras, equivalente según él a “un Donald Trump entero”, y agregó: “Señor Presidente, de un cerdo gordo a otro, créame que la condición física es muy importante”. Dos noches después, redobló sus comentarios y presentó un comercial parodia sobre un falso medicamento para perder peso, además de cuestionar la aptitud física del mandatario.

El cantante también criticó la guerra comercial de Trump con Canadá y respondió a acusaciones del presentador de Fox News, Jesse Watters, quien había sugerido que Jelly Roll usaba Ozempic para adelgazar. El músico negó haber usado ese medicamento y bromeó sobre haber bajado de peso “a la antigua”.

En respuesta, Patronis calificó al cantante como “perdedor” en redes sociales y afirmó que no quiere ver su autobús circulando por la zona del panhandle de Florida. La Casa Blanca no se pronunció sobre las declaraciones de Jelly Roll.

El artista se había mostrado previamente distante de la política, incluso tras un encuentro público con Trump en 2024 durante un evento de UFC, ocasión en la que aseguró que dicho encuentro no reflejaba una postura política de su parte.