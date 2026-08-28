Inauguran nuevo aeropuerto Balmaceda en Coyhaique: Permitirá recibir a más de 1 millón de pasajeros al año

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó esta semana el nuevo aeropuerto Balmaceda en Coyhaique, en la Región de Aysén.

El terminal aéreo tiene un total de 12.391 metros cuadrados y cuenta con “los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética”. Además, permitirá recibir a más de 1 millón de pasajeros al año.

Tiene habilitados 5 nuevos puentes de embarque, 6 estacionamientos para aeronaves comerciales, 13 nuevos estacionamientos para aviación general y 100 estacionamientos de vehículos, entre otras características.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, encabezó la ceremonia de entrega, donde expresó que “estas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos; eso habla bien del rol del Estado, de las instituciones y del Ministerio de Obras Públicas”.

“Con esta puesta en servicio provisoria, esperamos que, una vez que estén operativas todas las nuevas instalaciones y tecnologías, a partir del 1 de octubre, todos los pasajeros puedan ir usándolo y aprovechando todas las nuevas instalaciones”, agregó.

Desde el MOP indicaron que de manera paralela al nuevo terminal aéreo, la Dirección de Aeropuertos está ejecutando “la normalización del área de movimiento que incluye un sistema de ayuda a la navegación aérea para la aproximación y aterrizaje con baja visibilidad y así reducir los eventos que obliguen a la suspensión de vuelos por condiciones climáticas adversas”.