INE: El desempleo en Chile llega al 9,5% en el trimestre mayo-julio, la tasa más alta desde 2021

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este viernes el informe de empleo correspondiente al trimestre mayo-julio de 2026, con un resultado que profundizó las señales de deterioro del mercado laboral: la tasa de desocupación nacional llegó al 9,5%, su nivel más alto desde junio de 2021, cuando el país salía del momento más crítico de la pandemia.

La cifra superó el 8,7% registrado en el mismo trimestre de 2025 y también al 9,4% del período inmediato anterior, abril-junio, lo que consolidó cuatro trimestres consecutivos con desocupación por sobre el 9%. El deterioro ocurrió en un contexto en que la economía chilena experimentó dos trimestres consecutivos de contracción durante la primera parte del año.

Caída en el empleo y más informalidad

El número de personas ocupadas llegó a 9.314.000, es decir, 16.000 menos que en el mismo trimestre de 2025 y 89.000 menos que en el trimestre abril-junio, lo que reflejó una caída efectiva en la generación de empleo. El número de personas desocupadas subió en cerca de 100.000 respecto al trimestre anterior.

Brecha por género y aumento de la informalidad

La tasa de desempleo femenina alcanzó el 10,3%, manteniéndose sobre el 10% desde el trimestre enero-marzo. En el caso de los hombres, llegó al 8,9%. La informalidad laboral también aumentó, llegando al 26,5% de la fuerza de trabajo, por encima del registro del mismo trimestre de 2025.