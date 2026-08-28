Ministro Más y cifra de desocupación más alta de los últimos cinco años: “Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a la tasa de desocupación del trimestre mayo-julio de 2026 informada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El organismo reveló que la tasa de desocupados llegó al 9,5% durante el trimestre mencionado. De esta forma, se convirtió en la cifra más alta en cinco años.

Sobre este punto, el ministro Mas señaló que “los datos de empleo del trimestre móvil mayo-junio -julio 2026, nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad. El desempleo llegó a 9,5% y todavía afecta a más de 980 mil personas“.

Además, aseguró que “hay algunas señales que empiezan a mejorar —el desempleo femenino vuelve a bajar y también disminuye la informalidad respecto del trimestre anterior—, pero mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes“.

Finalmente, indicó que “sabemos que queda mucho por hacer, y que para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”.